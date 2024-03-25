Узгидромет распространил экстренное предупреждение о селевой опасности в связи с прохождением 26−30 марта по территории Узбекистана дождей, местами сильных.

Как сообщалось ранее, возможны также грозы. Кроме того, 26−28 марта ожидается усиление ветра до 15−20 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 22−25 м/с.

В связи с ожидаемыми сильными дождями 26−31 марта по предгорным и горным районам республики возможны селе-паводковые явления.

Карта распределения осадков в Узбекистане на 29 марта.

Жителей предгорных и горных районов и водителей просят соблюдать меры предосторожности.

По территории страны также возможно скопление дождевой воды, что может привести к подтоплению территорий.