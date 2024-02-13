Общественный транспорт Ташкента впервые за много лет стал привлекательнее для горожан. Но чтобы он вырвался из пробок и стал выбором большинства, нужно много работы — не только ТШТХ, но и хокимията, СБДД и депутатов. Сабина Бакаева — о разделении ответственности за успехи и неудачи в сфере ОТ.

Компания Veolia Energy Tashkent предложила кенгашу увеличить тариф на горячее водоснабжение и теплоснабжение населения Ташкента на 15%. Глава предприятия заявил, что жители города сейчас платят только 14% от базового тарифа, а остальная часть покрывается из городского бюджета в виде субсидий.

Родителям детей, пропускающих школу без уважительной причины, начали отправлять предупредительные письма об ответственности за получение образования. В Министерстве образования пояснили, для чего это делается.

Председатель «Узбекнефтегаза» Баходир Сидиков сообщил, что по поручению президента Узбекистана выставляемая на биржу цена дизтоплива снизится на 15%, чтобы уменьшить себестоимость продукции сельского хозяйства.

В Ташкенте средняя цена 1 кв. м жилья на вторичном рынке достигла 1212 долларов, увеличившись за год на 29,8%, сообщил ЦБ Узбекистана. Земля в столице подорожала до 362 млн сумов за сотку. Срок окупаемости жилья вырос до 8,2 лет на фоне разницы между ценой недвижимости и стоимостью аренды.

Президент Узбекистана поручил увеличить число теплиц, не требующих топлива для отопления. Фермерам будет предоставлять теплицы «под ключ». На эти цели планируется выдавать беззалоговые кредиты до 100 млн сумов.

В результате столкновения автовоза DAF и грузовика Isuzu на перевале Камчик погибли 5 человек, сообщили в СБДД МВД Узбекистана.

Минэнерго Узбекистана опровергло связь использования мазута на тепловых станциях и теплоцентралях с загрязнением воздуха в Ташкенте. В ведомстве заявили, что на Ташкентской ТЭС (ТашГРЭС) установлены фильтры, соответствующие заданным техническим параметрам.

В Узбекистане открылось представительство Международного союза охраны природы. Оно разместилось в новом Центральноазиатском университете изучения окружающей среды и изменения климата Green University. В церемонии открытия представительства и вуза приняла участие гендиректор МСОП Гретель Агилар.

В Узбекистане снизят размер штрафа по статье 227−1 Налогового кодекса в 50 раз — со 100% до 2% с оборота. Глава Налогового комитета Шерзод Кудбиев также поручил приостановить судебные иски, связанные с оформлением QR-чека при доставке товаров и оплате наличными.

В Узбекистане на увеличение производства мяса, молока и яиц выделят $315 млн. Льготные сумовые займы предоставят на создание животноводческих комплексов, закуп скота и производство кормов. Президент поручил подготовить с партнёрами из Беларуси проекты по выпуску молока и кормов на $200 млн.

Батырбек Каипбергенов, работавший ректором Нукусского филиала ТУИТ, назначен министром высшего образования, науки и инноваций Каракалпакстана. Он является сыном известного писателя Тулепбергена Каипбергенова.

Вечером в субботу около футбольного поля в школе №259 в Ташкенте был без сознания обнаружен 10-летний мальчик. Он учился в этой школе и играл здесь с другими мальчиками в футбол. Врачи в больнице констатировали смерть.

В мире

Сенат США поддержал законопроект о выделении помощи Украине, Тайваню и Израилю на 95 млрд долларов. Теперь документ рассмотрит Палата представителей, контролируемая республиканцами. Её спикер Майк Джонсон уже заявил, что не вынесет проект на голосование.

Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах приграничной территории. В Баку сообщили об одном раненом. Ереван заявил о четырёх погибших армянских военных. Это самое серьёзное пограничное столкновение между двумя странами после военной операции Азербайджана в Карабахе.

Миграция животных играет важную роль в поддержании самых сложных экосистем на планете, но из-за деятельности человека и изменения климата каждый пятый мигрирующий вид находится под угрозой исчезновения, говорится в докладе ООН.

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