Колонка: Ответственность за недостатки общественного транспорта, как и за успехи, должна быть общей
Общественный транспорт Ташкента впервые за много лет стал привлекательнее для горожан. Но чтобы он вырвался из пробок и стал выбором большинства, нужно много работы — не только ТШТХ, но и хокимията, СБДД и депутатов. Сабина Бакаева — о разделении ответственности за успехи и неудачи в сфере ОТ.
В Ташкенте предлагается повысить тарифы на отопление
Компания Veolia Energy Tashkent предложила кенгашу увеличить тариф на горячее водоснабжение и теплоснабжение населения Ташкента на 15%. Глава предприятия заявил, что жители города сейчас платят только 14% от базового тарифа, а остальная часть покрывается из городского бюджета в виде субсидий.
Родителям детей, пропускающих школу, начали отправлять предупредительные письма
Родителям детей, пропускающих школу без уважительной причины, начали отправлять предупредительные письма об ответственности за получение образования. В Министерстве образования пояснили, для чего это делается.
Цена на дизельное топливо снизится на 15% — глава «Узбекнефтегаза»
Председатель «Узбекнефтегаза» Баходир Сидиков сообщил, что по поручению президента Узбекистана выставляемая на биржу цена дизтоплива снизится на 15%, чтобы уменьшить себестоимость продукции сельского хозяйства.
Цена 1 кв. м жилья на вторичном рынке в Ташкенте превысила $1200, цена земли — 362 млн сумов за сотку
В Ташкенте средняя цена 1 кв. м жилья на вторичном рынке достигла 1212 долларов, увеличившись за год на 29,8%, сообщил ЦБ Узбекистана. Земля в столице подорожала до 362 млн сумов за сотку. Срок окупаемости жилья вырос до 8,2 лет на фоне разницы между ценой недвижимости и стоимостью аренды.
Президент одобрил проекты теплиц без отопления и поручил увеличить их число
Президент Узбекистана поручил увеличить число теплиц, не требующих топлива для отопления. Фермерам будет предоставлять теплицы «под ключ». На эти цели планируется выдавать беззалоговые кредиты до 100 млн сумов.
Пять человек погибли в ДТП на перевале Камчик
В результате столкновения автовоза DAF и грузовика Isuzu на перевале Камчик погибли 5 человек, сообщили в СБДД МВД Узбекистана.
Мазут «не виноват» в загрязнении воздуха в Ташкенте — Минэнерго
Минэнерго Узбекистана опровергло связь использования мазута на тепловых станциях и теплоцентралях с загрязнением воздуха в Ташкенте. В ведомстве заявили, что на Ташкентской ТЭС (ТашГРЭС) установлены фильтры, соответствующие заданным техническим параметрам.
Международный союз охраны природы открыл представительство в Узбекистане
В Узбекистане открылось представительство Международного союза охраны природы. Оно разместилось в новом Центральноазиатском университете изучения окружающей среды и изменения климата Green University. В церемонии открытия представительства и вуза приняла участие гендиректор МСОП Гретель Агилар.
Штраф по «расстрельной» статье 227−1 Налогового кодекса снизят в 50 раз
В Узбекистане снизят размер штрафа по статье 227−1 Налогового кодекса в 50 раз — со 100% до 2% с оборота. Глава Налогового комитета Шерзод Кудбиев также поручил приостановить судебные иски, связанные с оформлением QR-чека при доставке товаров и оплате наличными.
На расширение производства мяса, молока и яиц направят $315 млн
В Узбекистане на увеличение производства мяса, молока и яиц выделят $315 млн. Льготные сумовые займы предоставят на создание животноводческих комплексов, закуп скота и производство кормов. Президент поручил подготовить с партнёрами из Беларуси проекты по выпуску молока и кормов на $200 млн.
Министром высшего образования Каракалпакстана стал Батырбек Каипбергенов
Батырбек Каипбергенов, работавший ректором Нукусского филиала ТУИТ, назначен министром высшего образования, науки и инноваций Каракалпакстана. Он является сыном известного писателя Тулепбергена Каипбергенова.
Мальчик, найденный без сознания на территории школы в Ташкенте, скончался
Вечером в субботу около футбольного поля в школе №259 в Ташкенте был без сознания обнаружен 10-летний мальчик. Он учился в этой школе и играл здесь с другими мальчиками в футбол. Врачи в больнице констатировали смерть.
В мире
Сенат США одобрил законопроект о помощи Украине, Тайваню и Израилю
Сенат США поддержал законопроект о выделении помощи Украине, Тайваню и Израилю на 95 млрд долларов. Теперь документ рассмотрит Палата представителей, контролируемая республиканцами. Её спикер Майк Джонсон уже заявил, что не вынесет проект на голосование.
Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах на границе
Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах приграничной территории. В Баку сообщили об одном раненом. Ереван заявил о четырёх погибших армянских военных. Это самое серьёзное пограничное столкновение между двумя странами после военной операции Азербайджана в Карабахе.
Каждый пятый мигрирующий вид находится под угрозой исчезновения — ООН
Миграция животных играет важную роль в поддержании самых сложных экосистем на планете, но из-за деятельности человека и изменения климата каждый пятый мигрирующий вид находится под угрозой исчезновения, говорится в докладе ООН.
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