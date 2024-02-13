Министром высшего образования, науки и инноваций Каракалпакстана назначен Батырбек Тулепбергенович Каипбергенов. Об этом сообщила пресс-служба Жокаргы Кенеса республики.

Батырбек Каипбергенов родился в 1970 году в Нукусе. В 1992 году окончил Ташкентский государственный технический университет, в 1998 году — Академию государственного и общественного строительства при президенте Узбекистана. Доктор технических наук.

Является сыном народного писателя Каракалпакстана и Узбекистана, Героя Узбекистана Тулепбергена Каипбергенова.

До назначения занимал должность ректора Нукусского филиала Ташкентского университета информационных технологий.

Был депутатом Жокаргы Кенеса от Либерально-демократической партии Узбекистана, членом Комитет по вопросам промышленности, строительства, транспорта и информационных технологий.