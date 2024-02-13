На территории Папаского района Наманганской области на перевале Камчик произошла авария с участие двух грузовых автомобилей, сообщила пресс-служба СБДД МВД Узбекистана.

ДТП произошло 11 февраля примерно в 23:40 на 222-м км автодороги А-373. Водитель автовоза DAF К. Й. (1983 года рождения) «не обеспечил безопасность движения, потерял управление на опасном повороте, въехал в ограждение посередине дороги» и столкнулся с ехавшим по встречной полосе грузовиком Isuzu под управлением Ж. А. (1992).

В результате столкновения на месте скончались водители грузовых машин и три пассажира.

При аварии несколько автомобилей упали с автовоза вниз. В социальных сетях распространилось видео, на которых видно, как машины марки BYD поднимают с помощью спецтехники.





УВД Наманганской области возбудило уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 266 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлёкшее человеческие жертвы). Ведётся предварительное следствие.