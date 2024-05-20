Президент Ирана Ибрахим Раиси погиб в результате крушения вертолёта, сообщает агентство Mehr.

На борту также находились министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Ирана Малик Рахмати и аятолла Мохаммед Али Але-Хашем — все они погибли.

Гибель Раиси и всех остальных подтвердил не названный иранский чиновник в разговоре с Reuters. По его словам, вертолёт полностью сгорел при крушении.

Государственное телевидение сообщило, что на кадрах с места происшествия видно, как вертолёт врезался в горный пик. Официальной информации о причине крушения не было.

Вертолёт потерпел крушение 19 мая в горном районе на северо-западе Ирана, недалеко от границ с Азербайджаном и Турцией. Ибрахим Раиси возвращался с церемонии открытия дамбы на реке Аракс на границе с Азербайджаном, в которой также участвовал президент Азербайджана Ильхам Алиев. Спасательная операция была осложнена из-за погодных условий.