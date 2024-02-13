Каждый пятый вид мигрирующих видов диких животных находится под угрозой исчезновения в результате изменения климата и деятельности человека. Об этом говорится в первом в истории докладе ООН о мигрирующих животных. Его публикация приурочена к конференции ООН по сохранению мигрирующих видов диких животных (CMS COP14), которая открылась 12 февраля в Самарканде.

Ежегодно миллиарды животных перемещаются на тысячи километров по пустыням, равнинам, океанам или небу в поисках пропитания или для размножения, отмечается в докладе. Но «неустойчивое» антропогенное давление, оказываемое на мигрирующие виды, может не только привести к сокращению их популяций, но и нарушить запасы продовольствия и поставить под угрозу средства населения к существованию.

В докладе говорится, что из 1189 видов, подпадающих под действие Боннской конвенции ООН 1979 года о сохранении мигрирующих животных, численность 44% сокращается, а 22% находится под угрозой исчезновения.

Особенно тревожная ситуация сложилась с рыбами — почти всем видам (97%) рыб, занесённых в список конвенции, грозит исчезновение.

Две самые большие угрозы — это чрезмерная эксплуатация и потеря среды обитания из-за деятельности человека. Изменение климата, загрязнение окружающей среды и инвазивные виды также оказывают существенное воздействие на мигрирующие виды.

«Сегодняшний доклад представляет доказательства того, что неустойчивая деятельность человека ставит под угрозу будущее мигрирующих видов. Это существа, которые не только выступают в качестве индикаторов изменение окружающей среды, но играют важную роль в поддержании функционирования и устойчивости сложных экосистем нашей планеты», — заявила исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) Ингер Андерсен.

Несмотря на то, что ситуация вызывает опасения, авторы доклада утверждают, что восстановление популяции и вида в целом возможно. В качестве примера они приводят усилия по охране природы на Кипре, плодом которых стало значительное сокращение незаконной ловли птиц сетями. Успешные работы по сохранению и восстановлению популяции сайгаков в Казахстане помогли древней антилопе выйти из категории видов, находящихся под критической угрозой.

«Мигрирующие виды в разные периоды своего жизненного цикла зависят от множества конкретных мест обитания… Когда виды пересекают государственные границы, их выживание зависит от усилий всех стран, в которых они встречаются», — подчёркивает исполнительный секретарь CMS Эми Фрэнкель.