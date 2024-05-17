Компания Uzbekistan Airways взяла в мокрый лизинг у частного перевозчика Qanot Sharq два широкофюзеляжных дальнемагистральных самолёта Airbus A330. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Uzbekistan Airways.

Соглашение подписано сроком на один год. На этот период лайнеры (регистрационные номера UK33020 и UK33021) будут летать с логотипами и надписями Uzbekistan Airways.





Мокрый лизинг означает получение в аренду не только самолёта, но и полного экипажа, технического обслуживания и страхования.

Данный тип воздушных судов рассчитан на рейсы свыше четырёх часов полёта. На начальном этапе эти самолёты планируется использовать на маршрутах из Ташкента в Стамбул, в последующем — в Джидду и Сеул. Первый рейс запланирован на 20 мая по маршруту Ташкент — Стамбул — Ташкент.





Впервые Uzbekistan Airways приступила к эксплуатации самолётов A330 в апреле 2023 года. Два таких лайнера были взяты также в мокрый лизинг у литовской Heston Airlines. Экипажи состояли из иностранных граждан. На данный момент оба самолёты возвращены владельцу.