В Узбекистане планируется расширить опыт строительства теплиц, не требующих топлива для отопления. Об этом говорилось на совещании под председательством президента Шавката Мирзиёева 12 февраля.

Глава государства поручил пересмотреть механизм кредитования тепличных хозяйств. Ранее на создание теплиц выделялись кредиты на большие суммы. Глава Торгово-промышленной палаты Даврон Вахабов отметил, что некоторые предприниматели использовали эти льготные займы (с льготным периодом) для строительства гостиниц, финансирования других бизнес-проектов или тратили на личные нужды, однако когда пришло время уплаты долгов, не все могли выполнить обязательства, поскольку не следили за теплицами и не работали над повышением их урожайности. На урожай также повлияли холода и проблемы с газом.

Собственникам теплиц уже несколько раз продлевали выплаты кредитов. В последний раз, в августе прошлого года, президент продлил срок возврата займов на 2,2 трлн сумов для 1000 тепличных хозяйств.

«Сегодня строится всё больше компактных теплиц, не требующих топлива для отопления. На сегодняшний день построены компактные теплицы на площади 308 га. Пусть [министр сельского хозяйства Иброхим] Абдурахманов даст мне предложения по увеличению их числа в 10−20 раз. Можно увеличить в 50 раз в заброшенных местах. Люди будут трудоустроены, получать доходы», — сказал он.

Хокимам областей поручено в течение двух месяцев выделить по 50 га земли и привлечь предпринимателей к строительству «под ключ» по 100−200 теплиц площадью 10 соток. Эти хозяйства будут выделяться фермерам.

В рамках программы «Семейное предпринимательство» на эти цели будет выдаваться беззалоговый кредит до 100 млн сумов.

Напомним, в феврале 2023 года мы сообщали, что для экономии газа часть теплиц, цементных и кирпичных заводов, детсадов, школ и больниц начнут переводить на угольное топливо. Всего в 2023 году планировалось перевести на уголь 5407 соцобъектов, 1147 теплиц и 250 заводов.

Ранее в Минэкологии сообщили «Газете.uz», что вокруг Ташкента вместо «зелёного» кольца фактически образовалось «серое» кольцо из теплиц, которые работают на угле и загрязняют воздух. Всего вокруг столицы работают 631 теплица на площади 1314 га. Согласно анализу министерства, количество теплиц за последние пять лет увеличилось в 2,5 раза (в Ташкентской области — в 2 раза), и 60% теплиц используют уголь как главный источник системы отопления.