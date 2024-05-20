С 3 по 17 мая в доме-музее Урала Тансыкбаева в Ташкенте была проведена совместная программа Института национального наследия (Institut National du Patrimoine, Франция) и Агентства культурного наследия Узбекистана по реставрации 18 работ художника. Об этом сообщила пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана, при поддержке которого был осуществлён проект.

К работам были привлечены представители Института национального наследия под научным руководством Патрисии Вергес и её коллеги Клаудии Синдако, консерватора-реставратора по живописи, а также сотрудники отдела реставрации Государственного музея искусств имени Игоря Савицкого.

«В ходе работ мы смогли лучше оценить здание музея, в котором хранятся работы, а также условия их сохранности в постоянной экспозиции и фондах. Кроме того, были произведены реставрационные работы пяти крупномасштабных полотен и двух эскизов на картоне, были обновлены рамы. Отреставрированные работы вернутся в экспозицию музея», — рассказала Патрисия Вергес.

Совместная программа осуществляется в рамках программы по капитальному ремонту и реновации дома-музея Урала Тансыкбаева при содействии девелоперской компании Golden House.

Председатель фонда развития культуры и искусства Узбекистана Гаянэ Умерова отметила важность развития реставраторской школы в Узбекистане и нового поколения музейных сотрудников, имеющих необходимые знания и навыки для сохранения культурного наследия.