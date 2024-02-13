В Узбекистане открылось представительство Международного союза охраны природы (МСОП). Оно разместилось в новом Центральноазиатском университете изучения окружающей среды и изменения климата Green University в Ташкентской области.

В мероприятии, прошедшем 10 февраля, приняли участие генеральный директор МСОП Гретель Агилар, министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Азиз Абдухакимов, а также министры экологии стран Центральной Азии и представители международных организаций.

«Сегодня наша планета сталкивается с тремя основными проблемами — изменением климата, утрктой биоразнообразия и загрязнением атмосферного воздуха. Все страны должны работать вместе, чтобы решить эти проблемы. Совместно с Узбекистаном и странами Центральной Азии мы реализуем новые проекты, направленные на защиту экосистемы региона. Открытие офиса МСОП является одним из важных шагов в этом направлении», — сказала Гретель Агилар.

Азиз Абдухакимов отметил, что открытие офиса МСОП будет способствовать укреплению сотрудничества Узбекистана с союзом.

«Вместе мы реализуем проекты, которые послужат защите окружающей среды, восстановлению земель, улучшению экосистем и стабилизации климата. Я считаю, что это, безусловно, послужит улучшению экологической ситуации в регионе. Этот офис позволит установить более тесные связи со странами Центральной Азии, партнёрами и экспертным сообществом», — сказал министр.

«Мы готовы всячески содействовать деятельности организации по сохранению флоры и фауны в нашем регионе», — заявил накануне президент Шавкат Мирзиёев.

Узбекистан стал членом Международного союза охраны природы в 2021 году. Это старейшая и крупнейшая в мире природоохранная организация, включающая как правительственные организации, так и организации гражданского общества.

МСОП имеет статус наблюдателя в Генеральной ассамблее ООН и использует опыт, ресурсы и охват более чем 1400 организаций-членов и более 15 тысяч экспертов по всему миру.





Green University был создан в соответствии с постановлением президента от 31 мая 2023 года. Вуз будет готовить специалистов по экологическому праву, устойчивым финансам, эко-журналистике и другим. «Газета.uz» писала о нём подробно.





Открытие нового экоуниверситета и представительства МСОП были приурочены к началу 14-го заседания Конференции сторон Конвенции по сохранению мигрирующих видов диких животных (CMS COP14), которое проходит в Самарканде.