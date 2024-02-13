Вечером в субботу во дворе школы №259 Юнусабадского района Ташкента был найден без сознания учащийся третьего класса. Об этом сообщается в программе «Миллар» телеканала Milliy TV.

Примерно в 20:00 дети пришли играть в футбол на школьное поле. Мальчик сказал другим ребятам, что пошёл в туалет, но прошло время, а он не вернулся. Они пошли его искать и нашли в бессознательном состоянии около забора.

Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов уточнил, что мальчик был найден заместителем директора школы около 20:30. Его доставили в больницу на легковом автомобиле. Там у ребёнка констатировали смерть.

Одна из женщин рассказала, что её сын учился в параллельном классе со скончавшимся мальчиком. «Они каждый день играли здесь в футбол с моим сыном. В нашей махалле нет площадки для игры в футбол. Хотят они этого или нет, они приходят на этот стадион. Камеры стоят только у входа в школу, улицу не видно», — сообщила женщина.

Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведутся доследственные действия.