Министерство энергетики Узбекистана опровергло связь использования мазута на тепловых станциях и теплоцентралях с загрязнением воздуха в Ташкенте.

Напомним, по итогам проверки на Ташкентской тепловой электростанции (ТашГРЭС) в январе на предмет вредных выбросов в воздух и почву был установлен на сумму 1 млрд сумов. ТЭС в качестве основного топлива использует газ, но иногда сжигает мазут, сообщило тогда Минэкологии. Было также выявлено отсутствие системы очистки выбросов.

В Минэнерго заявили, что в Ташкентской области и столице действуют 11 тепловых электростанций и теплоцентралей, принадлежащих АО «Тепловые электрические станции». На 6 из них (Ташкентская ТЭС — расположена в Ташкентской области, ТЭЦ 3−5, 9−10 — в Ташкенте) мазут используется в качестве резервного топлива для стабильного обеспечения населения и отраслей экономики электрической и тепловой энергией в пиковое время суток, когда снижается давление газа.

Мазут используется в рамках установленного законодательством порядка и по согласованию со всеми ответственными ведомствами, в том числе с Министерством экологии, охраны окружающей среды и изменения климата, заявили в Минэнерго.

«Для снижения выбросов вредных веществ в атмосферу в результате сжигания мазута на станции установлены фильтры, соответствующие заданным техническим параметрам. В будущем на всех теплоэлектростанциях планируется установить дополнительные фильтры, которые позволят снизить выбросы вредных веществ топлива до 95%», — говорится в сообщении.

Вместе с тем, в нормативном документе, утверждённом Министерством экологии, содержатся расчёты технологии сжигания мазута и выделяемых при нем вредных веществ. Согласно требованиям этого документа, вещества, выбрасываемые в воздух на предприятии, никогда не превышали установленных требований, подчёркивают в Министерстве энергетики.

Ведомство отмечает, что 2 февраля, когда было опубликовано заявление Минэкологии о Ташкентской ТЭС, максимальный расход мазута на ТЭС и ТЭЦ составлял 5017 тонн в сутки. В тот день содержание мелкодисперсных частиц РМ2,5 в воздухе Ташкента составило 35,1 мкг/м3, что превысило рекомендации Всемирной организации здравоохранения (5 мкг/м3) в 7 раз.

Сегодня, 13 февраля указанные предприятия до 16:00 сожгли 600 тонн мазута, но по состоянию на 14:10 содержание PM2,5 достигло 162 мкг/м3, что превысило рекомендации ВОЗ в 32,4 раза, из-за чего Ташкент поднялся на третье место в мире по загрязнению воздуха в рейтинге IQAir.

«Это ещё раз доказывает, что мазут не имеет ни малейшего отношения к загрязнению воздуха в столице и что это топливо сжигается на теплоэлектростанциях согласно нормативным требованиям, согласованным с Министерством экологии», — говорится в сообщении.

«Охрана окружающей среды — важная задача для всех нас, в том числе для структурных организаций Министерства энергетики и тепловых электростанций. В этой связи претензии и опасения, высказываемые в последнее время СМИ и широкой общественностью, побуждают нас быть более ответственными в своей работе. Поэтому в целях снижения вреда от выбросов в атмосферу и поддержания экологического баланса только Ташкентская ТЭС в 2023 году посадила более 10 тысяч саженцев деревьев. И сегодня все предприятия топливно-энергетического комплекса проводят такую работу», — заявили в министерстве.

Напомним, Министерство экологии называло сжигание мазута теплоцентралями одной из причин загрязнения воздуха в столице. Но ведомство также отмечало теплицы и ТЭС, работающие на угле, рост промышленности, количества автомобилей, использование бензина Аи-80, вырубку деревьев, строительные работы и другие факторы.