На расширение производства мяса, молока и яиц в Узбекистане планируется выделить 315 млн долларов. Об этом на совещании 12 февраля заявил президент Шавкат Мирзиёев.

Средства в национальной валюте предоставят по ставке 17% годовых сроком до 10 лет с трёхлетним льготным периодом на создание животноводческих комплексов, закуп крупного рогатого скота и производство кормов.

На обеспечение животноводческих хозяйств оборотными средствами направят льготный кредит в 1 трлн сумов. Если ставка по кредитам превысит 18%, то возросшую часть процентов покроют за счёт средств Фонда поддержки предпринимательства.

Вице-премьеру Жамшиду Ходжаеву, председателю Государственного комитета по ветеринарии и развитию животноводства Бахрому Норкобилову, председателю правления Народного банка Шухрату Атабаеву, главе «Микрокредитбанка» Орифу Бутаеву и главе «Туронбанка» Чори Мирзаеву поручено в течение месяца определить источники этих средств и разработать условия для выделения льготных кредитов.

Руководители Комитета по ветеринарии, «Микрокредитбанка» и Народного банка определены ответственными за запуск новых 1000 проектов на 5 трлн сумов в сфере животноводства и птицеводства.

Жамшид Ходжаев, Бахром Норкобилов и хоким Ташкентской области Зойир Мирзаев в течение двух месяцев должны подготовить предложения совместно с партнёрами из Беларуси проекты птицеводства, производства молока и кормов на 200 млн долларов.

На 2024 год перед руководителями рыбной промышленности поставлена задача по увеличению производства продукции до 1 млн тонн и трудоустройству 50 тысяч человек.

Президент поручил создать не менее 500 водоёмов на берегах рек и начать рыболовство на основе кооперации.

При этом в рамках программы семейного предпринимательства предложено увеличить размер беззалогового кредита на рыбоводство до 100 млн сумов.

В 2023 году в Узбекистане произведено 2,83 млн тонн мяса (+3,9% к 2022 году), 11,97 млн тонн молока (+2,9%) и 8,49 млн штук яиц (+4,4%).

Согласно данным Агентства статистики, в 2023 году мясо стало дороже на 9,3%, молоко — на 13,3%, яйца — на 11,7%. При этом импорт этих продуктов резко вырос: молочных продуктов и яиц завезено на 211,5 млн долларов (+31,7%), мяса и мясопродуктов — на 348,4 млн долларов (+9,1%).