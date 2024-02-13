Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах приграничных районов. Соответствующие заявления опубликовали пресс-службы министерств оборон двух стран.

Согласно заявлению Министерства обороны Азербайджана, 12 февраля в 20:50 и в 23:40 ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении населённого пункта Коханаби Товузского района.

По данным МИД Азербайджана, ранения получил военнослужащий пограничной службы. Действия армянской стороны в ведомстве назвали «провокацией».

В Министерстве обороны Армении заявили, что сообщения об обстреле азербайджанской территории не соответствуют действительности. По информации ведомства, ранним утром 13 февраля ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия по армянским позициям в районе Неркин Ханд (Сюникская область).

В результате обстрела погибли четверо армянских военнослужащих погибли и один получил ранения, говорится в сообщении Минобороны.