Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах приграничных районов. Соответствующие заявления опубликовали пресс-службы министерств оборон двух стран.
Согласно заявлению Министерства обороны Азербайджана, 12 февраля в 20:50 и в 23:40 ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении населённого пункта Коханаби Товузского района.
По данным МИД Азербайджана, ранения получил военнослужащий пограничной службы. Действия армянской стороны в ведомстве назвали «провокацией».
В Министерстве обороны Армении заявили, что сообщения об обстреле азербайджанской территории не соответствуют действительности. По информации ведомства, ранним утром 13 февраля ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия по армянским позициям в районе Неркин Ханд (Сюникская область).
В результате обстрела погибли четверо армянских военнослужащих погибли и один получил ранения, говорится в сообщении Минобороны.
- Азербайджан и Армения регулярно обвиняют друг друга в обстрелах приграничной территории. При этом, как отмечает Bloomberg, это самое серьёзное пограничное столкновение между двумя странами со времён военной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе в сентябре 2023 года, после которой регион вернулся под полный контроль азербайджанской стороны.