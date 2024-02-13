В Узбекистане родителям детей, пропускающих школу, начали отправлять предупредительные письма, в которых напоминается о наличии всех условий для учащихся и ответственности родителей за то, чтобы они посещали школу.

Эту информацию подтвердила пресс-секретарь Министерства дошкольного и школьного образования Дилфуза Собирова, комментируя появившееся в социальных сетях фото предупредительного письма.





Письмо, которое опубликовал канал Troll.uz, начинается со слов о том, что в Узбекистане созданы все условия для того, чтобы дети получали образование и становились всесторонне развитыми людьми, способными вносить вклад в процветание Родины.

«Бесплатное 11-летнее обязательное образование, не встречающееся в других странах мира, также находится под контролем государства. Ответственность за получение образования несут родители. Это указано в ряде законов и документов нашей страны», — говорится в письме.

В нём приводится статья 47 из Административного кодекса, согласно которой воспрепятствование родителями или лицами, их заменяющими, получению детьми обязательного общего среднего, среднего специального, профессионального образования влечёт наложение штрафа от 10 до 15 базовых расчётных величин, а повторное совершение этого нарушения в течение года — штрафа от 15 до 25 БРВ или административный арест до 15 суток.

Родителей в письме призывают выполнять свои обязанности и уделить серьёзное внимание посещению их детьми школ. В противном случае серьёзно предупреждаем вас о привлечении к ответственности в порядке, предусмотренном законодательством!" — говорится в письме.

«Не будьте безразличными к судьбе и будущему своего ребёнка!» — такими словами заканчивается письмо.

Дилфуза Собирова в своём комментарии напомнила, что на совещании 5 февраля президент Шавкат Мирзиёев сообщил о передаче штата инспекторов-психологов в школах от МВД Национальной гвардии. Их задача — помогать школьным коллективам в организации образовательно-воспитательного процесса и работать с родителями учащихся, пропускающих школу, отметила она.

Предупредительное письмо оперативно отправляется родителям, чьи дети без уважительной причины пропустили три и более дня занятий.

«Цель — повысить ответственность членом семей учащихся, не участвующих в занятиях», — сообщила пресс-секретарь.

Она также напомнила о статье 77 Конституции и статье 51 Закона об образовании. Первая гласит: «Родители и заменяющие их лица обязаны содержать своих детей до их совершеннолетия, заботиться об их воспитании, образовании, здоровом, полноценном и гармоничном развитии».

Вторая перечисляет права и обязанности родителей. К последним относятся:

воспитывать своих детей в духе гуманизма, патриотизма, трудолюбия, уважения духовных, национальных и общечеловеческих ценностей;

обеспечивать получение детьми общего среднего и среднего специального или начального профессионального образования;

обеспечивать посещение детьми учебных занятий и осуществлять контроль за их успеваемостью;

создавать условия для интеллектуального, духовного и физического развития своих детей;

соблюдать правила внутреннего распорядка образовательной организации, регулирующие образовательно-воспитательный процесс;

защищать права и законные интересы своих детей в области образования в отношениях с физическими и юридическими лицами, в том числе в суде, без специальных полномочий;

уважать честь и достоинство участников образовательно-воспитательного процесса.

Накануне сообщалось, что после совещания у президента к решению проблемы посещаемости школ подключилась Нацгвардия. В интернете появились записи, на которых сотрудники предупреждают учеников и учителей об ответственности, что вызвало вопросы у общественности. «Газета.uz» публиковала комментарии Минобразования и Нацгвардии.