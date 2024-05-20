Сенат Олий Мажлиса на заседании 18 мая одобрил закон о ратификации соглашения между Министерством обороны Узбекистана и Министерством обороны США о мерах по защите секретной военной информации, которое было подписано в Вашингтоне 9 июня 2023 года, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

Председатель Комитета по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма Равшанбек Алимов отметил, что США одними из первых признали независимость Узбекистана и на протяжении последних лет являются одним из важных партнёров страны.

Военно-техническое партнёрство входит в число важных направлений партнёрства двух стран, сказал сенатор.

«Военно-политическая ситуация в мире и регионе, существующие военные угрозы требуют развития военно-технического сотрудничества Вооружённых сил Узбекистана с развитыми странами, в том числе с США. С этой точки зрения вопрос ратификации соглашения между Министерством обороны Узбекистана и Министерством обороны США о мерах защиты секретной военной информации является логическим продолжением усилий по развитию двусторонних отношений», — сказал он.

Равшанбек Алимов заявил, что ратификация соглашения послужит созданию гарантий сотрудничества между Узбекистаном и США, а также безопасности и обороноспособности страны. Он отметил, что это также создаст необходимые условия для взаимовыгодного обмена секретной военной информацией «по соответствующим вопросам».

Соглашение было подготовлено на узбекском и английском языках и состоит из преамбулы и 25 статей. Его ратификация не потребует каких-либо изменений в законодательстве и выделения дополнительных средств из бюджета, отметил сенатор.

Председатель Сената Танзила Нарбаева назвала документ «хорошим законом», который охватывает вопросы взаимовыгодного обмена информацией, получения безвозмездной военно-технической помощи для обеспечения национальной безопасности, проведения учебных занятий по эксплуатации военной техники со стороны подразделений Минобороны и другие.

Законодательная палата Олий Мажлиса приняла этот закон в конце декабря 2023 года.