В Узбекистане планируется безвозмездно устанавливать фотоэлектрические панели для нуждающихся семей. Об этом в интервью UzReport TV сообщил министр энергетики Журабек Мирзамахмудов.

Ранее сообщалось, что в связи с повышением тарифов на газ и электроэнергию правительство намерено выплатить нуждающимся семьям единовременно 270 тысяч сумов в отопительный сезон и компенсации.

Министр отметил, что дополнительно готовится программа по установке солнечных панелей домохозяйствам с низкими доходами.

«Сейчас мы готовим программу. У домохозяйств летом увеличивается потребление. Если это малообеспеченная семья, у которой есть один-два кондиционера, мы планируем установить солнечные панели мощностью 1,5−2 кВт. Сейчас мы начали работу с нашими партнёрами по этому направлению», — отметил глава Минэнерго.

По его словам, на сегодняшний день совместно с саудовской компанией ACWA Power устанавливаются солнечные панели в социальных учреждениях. Теперь установки появятся и у примерно 20 тысяч нуждающихся семей, их список будет сформирован «махаллинской семёркой», а также исходя из реестра Национального агентства социальной защиты, сказал он.

Министр отметил, что мощность панелей позволит покрыть базовые потребности в электроэнергии — около 200 кВт·ч.

О планах установки солнечных панелей для нуждающихся говорилось и ранее. В сентября 2022 года президент поручил хокимиятам обеспечить семьи, включённых в «железную тетрадь», установками возобновляемых источников энергии (установки мощностью до 1 кВт, водонагреватели объёмом не менее 100 л) за счёт дополнительных источников местных бюджетов. В 2022 году их должны были получить 20% нуждающихся семей, в 2023 году — 80%.