В Узбекистане планируется снизить цену на дизельное топливо на 15%. Об этом в интервью телеканалу «Узбекистан 24» заявил председатель компании «Узбекнефтегаз» Баходир Сидиков.

По его словам, такую задачу поставил президент Шавкат Мирзиёев на совещании по сельскому хозяйству 12 февраля.

«Одна из основных задач — снижение себестоимости в сельском хозяйстве. Как всем известно, одна из основных статей расходов в себестоимости — это затраты на дизельное топливо. В 2024 году перед „Узбекнефтегазом“ поставлена задача доставить до фермеров 680 тысяч тонн дизельного топлива с обеспечением качества и по сниженным ценам. Эта задача будет выполнена „Узбекнефтегазом“. Мы планируем выпустить на 200 тысяч тонн больше дизельного топлива, чем в 2023 году. Не будет никаких вопросов касательно объёма дизеля», — заявил он.

Баходир Сидиков сообщил, что в течение недели планируется завершить расчёты и снизить цену выставляемого на бирже дизельного топлива на 15%.

Кроме того, сообщается, что центральный аппарат «Узбекнефтегаза» и должностные лица каждой нефтяной базы и АЗС будут распределены по регионам с «определением отдельной ответственности каждого».

Для фермеров открыта группа в Telegram, где они могут задать вопросы или направить предложения и замечания главе «Узбекнефтегаза». Можно также позвонить по номеру 71−233−28−88, сказал руководитель компании.

С начала года по 12 февраля биржевые котировки дизельного топлива увеличились на 8,8% — с 11,15 млн до 12,14 млн сумов за тонну, а дневной объём продажи — с 540,9 до 2358 тонн. При этом ровно год назад дизель на бирже продавали по 12,3 млн сумов, цена также повышалась выше 14 млн сумов.

Для сравнения: в Казахстане средневзвешенная цена на дизтопливо в январе этого года составляла 271,2 тысячи тенге (7,46 млн сумов) за тонну, а в феврале — 279,4 тысячи тенге (7,7 млн сумов). В Кыргызстане, Туркменистане цены также ниже, чем в Узбекистане.

Согласно данным Агентства статистики, в 2023 году в Узбекистане произведено 1,01 миллиона тонн дизтоплива, что на 26,6%, или на 212,4 тысячи тонн, больше, чем в предыдущем году.