Размер штрафа по статье 227−1 Налогового кодекса Узбекистана планируется снизить в 50 раз. Об этом 13 февраля на встрече с представителями бизнеса из сфер общепита и торговли заявил председатель Торгово-промышленной палаты Даврон Вахабов.

Статья 227−1 предусматривает санкции за нарушение требований по отображению фискальных отметок либо оснащению автоматизированными измерительными средствами учёта или обеспечению интеграции с информационными системами налоговых органов, а также правил обязательной цифровой маркировки товаров. Такое нарушение влечёт штраф в размере чистой выручки за последний отчётный квартал.

«Мы можем открыто об этом говорить, что вопрос [постановления президента] по поводу статьи 227−1 полностью решён. Через 1−2 дня будут хорошие новости. Это рассмотрено на правительственном уровне. Были штрафы по статье 227−1, среди сидящих здесь предпринимателей есть те, кто был оштрафован [по этой статье]. Тем, кто полностью выплатил 100% штрафа, возвратят 98% суммы. У тех, кто ещё не платил, взыщут только 2%. В будущем по статье 227−1 штраф будет только 2% [от оборота]», — сказал он.

Один из представителей общепита заявил, что в этой сфере работает «самый уязвимый слой населения».

«Постоянная текучка, есть много внутренних вопрос. Вышла расстрельная статья 227−1, из-за которой многие начали дробиться (открывать несколько маленьких компаний вместо одной — ред.) Цель статьи 227−1 была хорошей, но при её достижении было некоторое недопонимание. Всё равно, даже если остаётся штраф в 2% от оборота, для меня, например, делать один расчётный счёт для 10 фирм создаёт больше рисков, потому что штраф привязан к обороту», — поделился предприниматель.

«Что касается интеграции [программ внутреннего учёта с системой налоговых органов], то её все сделали, правильно или нет, ещё будет обсуждаться. Какая программа будет интегрироваться, какая нет. Сейчас основной удар направлен на общепит. Мы должны за всё платить: мы платили за контрольно-кассовую машину от компании Arca, теперь просят убрать Arca и провести интеграцию. Теперь мы должны платить за интеграцию. За каждую [цепочку] по 1−2%», — сказал бизнесмен.

Он заострил внимание ещё на одной проблеме: например, пенсионер сделал заказ на доставку с оплатой наличными, но кассир не может выбить чек, пока не получит деньги от клиента. Вследствие этого пенсионер не получает чек вместе со своим заказом, что может стать причиной претензий от налоговой.

«Мы на свой риск и страх пробиваем чек, но пока [курьер привезёт наличные от клиента], получается разница в кассе», — отметил предприниматель.

Представитель общепита сообщил, что недавно прошёл судебный процесс по статье 227−1, а теперь ему предстоит суд, связанный с чеком при доставке и оплате наличными.

Шерзод Кудбиев поручил остановить все судебные иски со стороны налоговых органов по фактам, связанным с доставкой, и создать рабочую группу, чтобы разобраться в этой проблеме.

Предприниматель также спросил: «Меняется только размер штрафа или определение статьи тоже? Мы с вами общаемся открыто, поэтому спрошу: нам оформить 10 компаний в одну или пусть остаются 10?»

Глава НК сказал, что стоит оставить одну компанию. По его словам, важно правильно продавать маркированную продукцию, провести интеграцию программ для внутреннего учёта, чтобы они предоставляли налоговыми органам информацию о цене, количестве и сумме товара.

История вопроса

Статья 227−1 была введена в новую редакцию Налогового кодекса 11 марта 2022 года, а вступила в силу через три месяца после утверждения — 13 июня. Статья предусматривает требования:

по отображению фискальных отметок либо оснащение автоматизированными измерительными средствами учёта;

обеспечению интеграции с информационными системами налоговых органов;

правила обязательной цифровой маркировки товаров (алкогольная и табачная продукция, пиво, лекарства, бытовая техника, с 1 марта 2024 года — вода и напитки) средствами идентификации для производителей, импортёров и продавцов.

Как сообщал Spot.uz со ссылкой на Налоговый комитет, в прошлом году по данной статье были оштрафованы 254 предприятия, а в этом году — 1083.

Налоговые консультанты и предприниматели сообщали, что налоговые органы штрафуют предприятия торговли и общепита за использование программ для внутреннего учёта R-Keeper, Jowi, iiko и других систем за отсутствие интеграции с кассовыми аппаратами, то есть с системой налоговых органов.

В декабре стало известно, что Торгово-промышленная палата Узбекистана разработала проект постановления президента, согласно которому планируется списать штрафы на 400 млрд сумов, назначенные по статье 227−1 Налогового кодекса за отсутствие интеграции. Также планировалось смягчить снизить штраф со 100% до 20% от суммы выручки (оборота), а также рассмотреть возможность классификации правонарушений, введение дополнительных пунктов в статью в зависимости от тяжести нарушения.

После этого ТПП, Налоговый комитет и бизнес-омбудсман провели ряд встреч для обсуждения проблем в сфере, в том числе применение статьи 227−1 НК. Власти отмечали, что учтут предложения бизнеса.