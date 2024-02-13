В Ташкенте предлагается повысить тарифы на горячее водоснабжение и теплоснабжение для населения. С таким предложением 8 февраля на заседании городского кенгаша народных депутатов выступил директор компании Veolia Energy Tashkent Алишер Хайитметов.

Тариф для населения планируется увеличить с 91 960 сумов за Гкал до 105 754 сумов.

«Сейчас базовый тариф [на горячую воду] составляет 664 тысячи сумов. Из этой суммы население платит 14%, или 91 960 сумов. Остальная часть — 570 тысяч сумов — выделяются из местного бюджета в виде субсидии. Чтобы снизить нагрузку на местный бюджет, предлагается повысить [тариф] на 15% и установить 105 754 сумов. Тогда население будет уплачивать 16% от базового тарифа», — сказал он в сюжете телеканала Yoshlar.

Алишер Хайитметов. Фото: Кенгаш Ташкента.

Депутат Наима Жабборова пожаловалась, что из крана идёт холодная вода и приходится долго ждать, когда она станет горячей. Она напомнила об обещаниях установить счётчики, которые будут учитывать холодный поток воды, а также высказалась о плохом качестве горячей воды, указав, что всё ещё течёт «жёлтая вода».

Алишер Хайитметов признал наличие проблем, подчеркнув, что их не решить за 1−2 года, но отметил, что над этим ведётся работа.

Другой депутат Хусниддин Эргашев похвалил компанию Veolia и сообщил, что в районах, где работает эта компания, жители довольны предоставляемыми услугами. Он призвал выделить больше средств компании для ремонта труб и проведения модернизации теплосетей.

В сюжете телеканала не сообщили, как отреагировали депутаты на это предложение. Один из них сообщил «Газете.uz», что предложение было одобрено.

Напомним, в конце 2023 года тарифы на услуги теплоснабжения для юрлиц выросли в 1,5 раза, а для бюджетных учреждений — в 1,6 раза. Тогда тариф для населения остался без изменений, базовый тариф за теплоснабжение от компании Veolia Energy увеличился на 67,3% — до 664 465 сумов.

Напомним, что четверть всех расходов столичного бюджета приходится на возмещение убытков предприятий теплоснабжения из-за применения сниженных тарифов для населения. В 2024 году на это планируется выделить 1,97 трлн сумов, что на 22,8% больше прогноза на 2023 год (1,6 трлн сумов).