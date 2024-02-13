Сенат США (верхняя палата парламента), контролируемый Демократической партией, одобрил законопроект о предоставлении военной помощи на сумму 95 млрд долларов Украине, Тайваню и Израилю, сообщает Reuters.

Документ поддержали 70 сенаторов, 29 — проголосовали против. Законопроект подразумевает выделение:

60,1 млрд долларов на помощь Украине;

14,1 млрд долларов на поддержку Израиля;

9,1 млрд долларов на гуманитарную помощь гражданским лицам в Газе, Украине и других зонах конфликтах;

4,8 млрд на поддержку региональных партнёров в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань.

Теперь законопроект рассмотрит Палата представителей (нижняя палата), которую контролируют представители Республиканской партии. Её спикер Майк Джонсон уже заявил, что не вынесет его на голосование, поскольку из него исключили бюджет на укрепление границы США с Мексикой, пишет The Hill.

«Поскольку Сенат не предоставил каких-либо изменений в отношении охраны южной границы США, Палата представителей будет вынуждена продолжить самостоятельно работать над этими важными вопросами», — заявил Джонсон. При этом ранее он сам предлагал разделить законопроект на отдельные пакеты, отмечает Reuters.

На прошлой неделе республиканцы в Сенате заблокировали рассмотрение законопроекта, который, помимо выделения помощи Украине и Израилю, предусматривал также средства на усиление охраны границы США с Мексикой. На эти цели планировалось выделить 20 млрд долларов. Демократы заявили, что республиканцы поддаются давлению со стороны Дональда Трампа, делающего этот вопрос центральной темой своей предвыборной кампании, писало CNN.