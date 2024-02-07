Главное

Президенты Узбекистана и Беларуси Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко посетили хоккейный матч в столичном ледовом дворце Humo Arena, где проводят неформальную встречу.

Глава Минэкологии Узбекистана Азиз Абдухакимов в интервью «Газете.uz» заявил, что его долг как министра экологии — требовать запрета на уголь и мазут, несмотря на вынужденный перевод теплиц и соцобъектов на угольное топливо. «То, что общественность нас поддерживает, придаёт нам сил», — сказал он.

Музыкальная школа имени Чайковского — знаковое место для Янгиабада. В 50−90-х годах прошлого века оно выполняло свою основную функцию, но с 2000-х здание в стиле неоклассицизма заброшено и переходит из рук в руки. О сложной судьбе школы и попытках горожан её спасти рассказывает «Газета.uz».

В Навоийской области собрались внедрять «доски позора» с фотографиями совершивших преступления. Размещение таких фотографий в махаллях в 2021 году одобрило правительство Узбекистана. Омбудсман заявила, что такая практика нарушает права человека.

Другие новости

В рамках уголовного дела в отношении должностных лиц частной авиакомпании Panorama Airways под стражу заключён один человек. Компания не смогла вернуть паломников умры из Саудовской Аравии в Узбекистан. На днях было возвращено более 3000 человек.

Основатель компаний Akfa и Artel Джахонгир Артыкходжаев заявил, что выступает против любых ограничений на импорт бытовой техники в Узбекистан. По его словам, политика протекционизма наносит ущерб его компании: «Мы готовы к рынку с равными правами. Мы проиграли из-за этих ограничений».

Шухрат Садиков стал руководителем секретариата премьер-министра Узбекистана. В течение года он был заместителем главы секретариата. В 2018—2021 годах был министром по развитию информационных технологий и коммуникаций.

Ново-Ангренская ТЭС в Ташкентской области оштрафована на 1 млрд сумов за превышение норм выбросов в атмосферу и выброс отходов в неположенное место. Ранее сообщалось о примерно аналогичном штрафе, наложенном на Ташкентскую тепловую электростанцию (ТашГРЭС) в столичной области.

Вопрос легализации в Узбекистане азартных игр и букмекерства — спорный в самом обществе, поэтому Национальное агентство перспективных проектов сейчас прорабатывает позицию по этому вопросу, заявил первый замдиректора агентства.

Криптобиржа Binance, которую Национальное агентство перспективных проектов оштрафовало на 102 млн сумов за работу в Узбекистане без лицензии, отказалось платить, поэтому сумма будет взыскана через суд, чьё решение направят в юрисдикцию, где зарегистрирована криптобиржа.

Полузащитник сборной Узбекистана Хожимат Эркинов продолжит свою карьеру в эмиратском клубе «Аль-Вахда», а полузащитник Остон Урунов перешёл к действующему чемпиону Ирана «Персеполису».

Европейский суд отклонил апелляцию миллиардера Алишера Усманова, в которой он пытался оспорить введённые против него санкции ЕС из-за вторжения России в Украину. Адвокаты Усманова утверждали, что основания для санкций расплывчаты, но суд с ними не согласился.

Первые пользователи получили шлемы смешанной реальности от Apple Vision Pro. В сети рассказывают, как использовать девайс, и создают мемы. «Газета.uz» подготовила подборку того, что можно увидеть в Узбекистане только с помощью технологии виртуальной реальности.

Колонки

Привлечение жителей махаллей, в которых прокладываются новые сети водоснабжения, к контролю качества работ — лучший способ обеспечить ответственность подрядчиков, пресечь коррупцию и укрепить доверие между властью и обществом, говорится в новой колонке Офиса достижения результатов для «Газеты.uz».

Концепция Environmental, Social and Corporate Governance заключается в том, что крупный бизнес должен заботиться не только о прибыли, но и оценивать своё влияние на природу и общество. Эксперт Deloitte рассказывает, почему крупным компаниям Узбекистана важно внедрять ESG во все свои подразделения.

В мире

ХАМАС предложил Израилю план прекращения огня в секторе Газе на 135 дней. В течение этого периода группировка освободит заложников, а израильские войска должны будут покинуть Газу.

Утром 7 февраля Украина подверглась новому массированному обстрелу, взрывы прозвучали в нескольких регионах. В Киеве в результате атаки загорелся 18-этажный жилой дом, погибли как минимум три человека, более 20 пострадали.

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