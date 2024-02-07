Неназванное должностное лицо частной авиакомпании Panorama Airways заключено под стражу. Об этом в среду сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Мера пресечения принята в рамках уголовного дела, возбуждённого Транспортной прокуратурой в отношении должностных лиц перевозчика в связи с «непринятием мер по возвращению соотечественников, отправившихся в умру, из Саудовской Аравии, и другими серьёзными нарушениями закона». Сейчас по данному уголовному делу ведутся следственные действия.

Как уточнила «Газета.uz», дело возбуждено по статьям 168 (мошенничество) и 192−11 (злоупотребление должностными лицами негосударственной коммерческой или иной негосударственной организации своими полномочиями) Уголовного кодекса.

В Генпрокуратуре отметили, что другие детали дела не сообщаются во избежание воспрепятствованию установления истины.

5 февраля компания сообщила, что со 2 по 4 февраля домой вернулись более 3000 пассажиров. «Мы прилагаем все усилия, чтобы как можно скорее организовать вылет ожидающих свои рейсы пассажиров», — говорится в сообщении.

Panorama Airways приостановила пассажирские рейсы 28 января и возобновила их 2 февраля. В этот день компания сообщила, что «в связи с рядом непредвиденных ситуаций были серьёзно нарушены расписание полётов и операции в целом».

«В ответ на сложившуюся ситуацию с целью обеспечить максимальную эффективность и прозрачность в деятельности компании было принято решение назначить новую оперативную управляющую группу. Со 2 февраля мы полностью восстанавливаем запланированную деятельность и активно приступаем к решению проблемы, в частности, возвращению пассажиров из Саудовской Аравии в Узбекистан», — заявили тогда в компании.

В конце января Комитет по туризму сообщил, что предупредил ряд компаний, отправляющих паломников в умру, за нарушения. Это компании FAYZ TOUR TRAVEL, MARYAM TRAVEL-AGENCY, MAHBUB TOUR, RAMAZAN TRAVEL SAYOHAT. У компании XURMO TRAVEL UMRA на 10 дней была приостановлена лицензия за организацию паломничества умра без соответствующей лицензии.

Panorama Airways, созданная в 2021 году, совершила первый коммерческий рейс по маршруту «Ташкент — Ургенч — Ташкент» 22 декабря 2022 года.