Концепция ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) и тема «озеленения» экономики набирают всё большие обороты в мире и становятся мейнстримом в корпоративной среде. Согласно подсчётам аналитиков International Data Corporation, к 2025 году мировые затраты компаний на это направление достигнут 158 млрд долларов в год.

Цель концепции ESG заключается в том, что корпорации должны не только заботиться о своей прибыльности, но и оценивать последствия воздействия своей деятельности на природу и общество.

Многие компании считают, что ESG является ограниченным трендом, применимым только для определённого круга подразделений, как правило, для высшего руководства. На самом деле эта концепция может быть применена почти ко всем департаментам, чья связь с ESG на первый взгляд неочевидна, например, комплаенс.

Узбекистан активно развивает концепцию ESG — за последние годы был принят ряд важных нормативных документов, таких как Стратегия перехода Узбекистана на «зелёную» экономику. Ряд крупнейших предприятий начал развивать практику ESG и привлекать международных экспертов для внедрения передовой экспертизы. Но для того чтобы эффективно внедрять эту концепцию, необходимо понимать, что её смысл гораздо шире, чем может показаться на первый взгляд.

К примеру, одним из распространённых заблуждений является то, что концепция ESG связана только с окружающей средой, тогда как это лишь одно из трёх её направлений. На самом деле под данную концепцию подходит деятельность практически всех подразделений компании, даже, казалось бы, не самых очевидных.

В качестве примера рассмотрим, как представители второй линии защиты в финансовых организациях, такие как комплаенс, в ходе своей ежедневной работы выполняют функции, подходящие под концепт ESG.

Во-первых, сотрудники комплаенса напрямую борются с преступлениями, связанными с коррупцией, уклонением от уплаты налогов и другими, которые наряду с экологическими преступлениями вредят окружающей среде и обществу в целом.

Во-вторых, браконьерство или незаконная эксплуатация труда являются одними из крупнейших источников незаконных денег в довольно крупных размерах. Логично, что преступники будут стремиться «отмыть» выручку через финансовые институты, в том числе через банки, и даже несознательное сотрудничество с представителями таких сфер сопряжено с серьёзными операционными рисками в виде потери репутации и огромных штрафов со стороны регуляторов. Сотрудники комплаенса напрямую занимаются ограждением фининститутов от подобного сотрудничества, чем также делают косвенный вклад в Environment and Society.

Если рассматривать вектор ESG и области деятельности комплаенса в таком ключе, то единство их целей будет более очевидным. Их главной задачей является не прибыль, а формирование репутации компании, которой клиенты могут доверять, компании, работать с которой комфортно и безопасно. Более того, этим целям отвечает деятельность не только комплаенс-подразделений, но и HR, маркетинга и даже различных административно-хозяйственных функций.

Не все представители узбекистанских финансовых институтов чувствуют связь ESG с деятельностью своей компании. Но для того чтобы соответствовать целям ESG, необязательно вносить кардинальные изменения в свою деятельность. Важно поменять сознание и понимать, что деятельность отдельного департамента преследует не узконаправленные цели, а имеет влияние на общество и окружающую среду.

Руководству важно донести этот месседж до всех департаментов, пояснив, что их вклад на самом деле больше, чем они думают, что каждый на своём месте делает прямой или косвенный вклад в ESG-концепцию, помогая компании выйти на новый уровень. Это повлечёт, с одной стороны, более внимательный и ответственный подход самих подразделений к своей работе, а с другой — руководство может даже формировать KPI через призму концепции ESG, тем самым придав поставленным задачам более глубокий и глобальным смысл.

Новые регуляторные изменения как катализатор синергии AML и ESG

Внедрение ESG — не долгосрочные планы, а руководство к действию здесь и сейчас. Финансовые преступления в области ESG побуждает западные регуляторы принимать профилактические меры, что может послужить катализаторами для совместного взаимодействия двух функций.

Например, группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), являющаяся одной из наиболее влиятельных межправительственных организаций в сфере борьбы с финансовой преступностью, давно продвигает рекомендации по снижению рисков, связанных с экологическими и социальными преступлениями. Учитывая значение FATF для мировой финансовой системы, высок шанс того, что большинство стран внедрят эти рекомендации в своё законодательство.

Западные регуляторы также ввели ряд мер по включению ESG-факторов в комплаенс-программы в финансовых институтах. Иностранные национальные агентства, такие как Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), усилили мониторинг за транзакциями, в частности стали обращать внимание на признаки того, что транзакция не связана с преступлениями в сфере ESG.

В 2021 году в Европейском союзе вступила в силу шестая Директива по борьбе с отмыванием денег (AML), в которой также включена ответственность за противодействие экологическим преступлениям.

Для узбекистанских банков, сотрудничающих с зарубежными финансовыми институтами, эти изменения являются призывом к действию по скорейшему внедрению ESG по международным стандартам. И в стремлении сохранить партнёрские связи с зарубежными коллегами соответствие философии концепции может совсем скоро перейти из рекомендательного характера в обязательный.

Безусловно, ESG открывает новые карьерные горизонты для специалистов комплаенс, так как их экспертиза соответствует потребностям ESG. Кроме того, внедрение ESG может стать частью комплаенс-программ, подобно противодействию коррупции. Однако внедрение новых критериев и требований может повлечь за собой дополнительные нагрузки и расходы, к которым нужно быть готовым.