Бывший хоким Ташкента, предприниматель, основатель компаний Akfa и Artel Джахонгир Артыкходжаев в подкасте «Лолазор» заявил, что он против любых ограничений на импорт в Узбекистан.

Компания Artel является крупнейшим производителем бытовой техники в стране. До 2019 года ставки импортных пошлин на ввоз бытовой техники, включая кондиционеры и холодильники, из-за границы составляли 0%. В ноябре того же года были введены пошлины до 30% (от таможенной стоимости) на бытовую технику, позже появились минимальные ставки за единицу товара (не менее 10 долларов за штуку и выше). Кроме того, физическим лицам ограничили ввоз техники из-за границы — максимум одну единицу бытовой техники в месяц, а с конца 2018 года этот период был увеличен до шести месяцев. Стоимость беспошлинного ввоза товаров снизилась с 1000 до 300 долларов. Эти ограничения привели к росту цен на технику.

«Для нашей компании, например, техники Artel, — я вам открыто скажу, что мы против введения любых ограничений на импорт. Это наносит нам ущерб. Мы провели всесторонние расчёты. Если сравнить уплаченные нами налоги в текущих условиях ограничений и до них и налоги, которые платят они (импортёры)… Если для местных производителей обнулить налоги и обнулить импортные пошлины, то мы выиграем. Ещё больше прибыли получим», — сказал Джахонгир Артыкходжаев.

По его словам, местный производитель при производстве холодильника стоимостью 200 долларов уплачивает НДС по ставке 12%, то есть 24 доллара, тогда как импортёр, ввозящий аналогичную технику за 197 долларов, выставляет инвойс в 15 долларов, из которого уплачивается менее 2 долларов НДС. Предприниматель задался вопросом, как его компании конкурировать с импортной продукцией.

Бизнесмен заявил, что его предприятие производит холодильники из рулонной стали. Он утверждает, что «такой глубокой локализации нет даже у завода Samsung в Южной Корее».

«У нас есть одна женщина, которая до сих пор работает в экономическом [блоке правительства], не буду говорить её имя (Галина Саидова — бывший министр экономики, ныне — заместитель советника президента по вопросам экономического развития — ред.). Раньше была компания Roison, которая привозила продукцию и что-то сделала, я не знаю, то есть она попалась при ввозе готовой продукции. С тех пор у людей сформировался стереотип, что в Узбекистан завозят [запчасти] и собирают. Однажды я повёл её на наш завод на Рохате, она не поверила и сказала: „Я всегда думала, что у вас отвёрточная сборка“. У нас есть такие технологии, работают роботы», — рассказал он.

Джахонгир Артыкходжаев отметил, что, если «компания Samsung производит холодильники на вашем заводы, то вы что-то значите».

Предприниматель сообщил, что группа его компаний в 2023 году экспортировала продукцию на 440 млн долларов. Общий спрос на валюту (конвертацию) в этом году составит 300−330 млн долларов, сказал он.

«Мы готовы к рынку с равными правами. Мы проиграли [из-за этих ограничений]… Мы против протекционизма. Мы знаем, что это плохо влияет на нас. У нас есть более сильные экономисты, которые знают, что протекционизм приведёт нас к страшному обрыву. Мы свободны от этого. Для меня пусть [ставки пошлин] будут равны 0. Но пусть это будет равный 0», — заявил он.

Он также прокомментировал протокол собрания правительственной комиссии во главе с вице-премьером Жамшидом Ходжаевым от 25 декабря и постановление президента от 10 января, которыми электротехнической отрасли предоставлены очередные льготы, послабления и преференции.

«Мы одна частная компания. У нас нет возможности идти против политики государства, давать какое-то разрешение или направлять её. Узбекистан — это не старый Узбекистан, который вы знаете. [Документ] проходит через много рук, его подписывает глава государства, до этого десятки людей смотрят», — заявил Артыкходжаев.

Финансист Отабек Бакиров (один из ведущих подкаста) призвал власти отказаться от политики протекционизма в сфере бытовой техники, поскольку крупнейшее предприятие отрасли подтвердило, что ограничения, введённые для защиты отечественного производителя, наносят вред отечественному производителю.

Кроме того, сами производители заявляют, что экспортные рынки для них являются приоритетными.

«Если верить искренности сказанных слов, они совершенно не заинтересованы в ограничении импорта и замене его локализацией. Поэтому необходимо снять нетарифные барьеры, такие как подушевые ограничения и преференции при госзакупках. Какие бы стимулы государство ни хотело дать производителям, отныне они должны предоставляться только для экспорта, особенно для чистых экспортёров», — написал он.

Как мы сообщали ранее, по постановлению президента производители электротехники в Узбекистане получат льготные кредиты по ставке 7% годовых и налоговые льготы до 2027 года, преференции в госзакупках и ужесточение ограничений на участие иностранных товаров в них, покрытие части расходов на маркетинговые исследования и другое.

Правительственная комиссия по инвестициям, промышленности и торговле получила право до 2027 года принимать меры дополнительной поддержки предприятий электротехнической отрасли Узбекистана и получать деньги из бюджета на их реализацию.

Более того, с 1 февраля при ввозе холодильников, радиаторов, пылесосов, стиральных машин, телевизоров, радиаторов, котлов, водонагревателей и другой продукции (всего 13 видов), требуется наличие полномочных представителей или официальных дилеров производителя. При этом они должны также предоставлять сервисные услуги. В Министерстве юстиции заявляли, что при экспертизе документа этого перечня не было.