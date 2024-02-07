Европейский суд отклонил апелляцию российского миллиардера узбекистанского происхождения Алишера Усманова о снятии с него санкций. Решение от 7 февраля опубликовано на сайте суда.

Усманов попал под санкции Евросоюза в феврале 2022 года, в первые дни после начала полномасштабного вторжения России в Украину. ЕС назвал его олигархом, который имеет «особенно тесные связи» с президентом России Владимиром Путиным и оказывал «материальную или финансовую поддержку российским лицам, ответственным за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины».

Сам миллиардер утверждал, что оказался удобной целью для санкций ЕС из-за своей известности и богатства, а не из-за связей с Путиным, писал Bloomberg.

Сторона Усманова утверждала, что мотивировка введения санкций недостаточна, а основания для них слишком расплывчаты. Суд, однако, счёл санкционные аргументы достаточными и отказался отменять санкции против Усманова.

Европейский суд является высшей судебной инстанцией Евросоюза, его решения не могут быть обжалованы.