Палестинская группировка ХАМАС предложил план прекращения огня в секторе Газе на 135 дней, в течение которых будут освобождены заложники, а Израиль выведет войска из анклава, сообщает Reuters.

План ХАМАС стал ответом на предложение, направленное на прошлой неделе катарскими и египетскими посредниками и одобренное Израилем и США, отмечает агентство. Тель-Авив, который заявил, что не выведет войска из Газы до тех пор, пока ХАМАС не будет уничтожен, пока публично не отреагировал.

Контрпредложение ХАМАС предусматривает три этапа перемирия, каждый из которых продлится 45 дней. В течение первого этапа группировка предлагает обменять оставшихся израильских заложников — женщин, мужчин до 19 лет, пожилых и больных людей — на палестинских заключённых — женщин и детей. Израиль также должен будет вывести войска из населённых пунктов Газы.

За этот же период стороны должны провести «непрямые переговоры» о завершении боевых действий, после чего начнётся второй этап, в который будут отпущены все оставшиеся мужчины-заложники. К концу третьего этапа стороны обменяются останками и телами.

ХАМАС также рассчитывает на увеличение гуманитарной помощи населению Газы в результате перемирия.

Ранее сообщалось, что Израиль и ХАМАС достигли принципиальной договорённости о перемирии, во время которого будет проведён обмен израильских пленных на палестинских заключённых. Переговоры о перемирии проходят при посредничестве Катара, США и Египта.

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