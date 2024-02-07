На 1 января 2023 года охват населения Узбекистана централизованной подачей питьевой воды, по данным компании «Узсувтаъминот», составил 74,4%. Планируется, что к концу 2026 года этот показатель достигнет 88,9%.

В 2023—2026 годы намечено охватить централизованным водоснабжением 1405 махаллей, из них 470 — за счёт средств международных финансовых институтов, 795 — по программам «Обод кишлок» и «Обод махалла», 28 — из средств государственного социального заказа, 112 — за счёт местных бюджетов. В результате этих проектов к концу 2026 года обеспечить доступ к питьевой воде 5,2 миллиона человек.

Как можно подтвердить цифры по охвату населения системой водоснабжения?

Учёт охвата водоснабжением автоматически включает всех жителей улицы, где так или иначе существует водопровод. То есть реальный охват может быть ниже указанного значения, а может быть и выше.

Реалистичным методом оценки процента охвата является учёт домохозяйств, подключённых к центральному водоснабжению по факту получения воды и к биллинговой системе, с отражением этих данных в геоинформационной системе (на карте). Это предусмотрено постановлением президента от 24 октября 2023 года.

Если смотреть на данные из биллинга системы «Узсувтаъминот», количество абонентов, подключённых к системе водоснабжения, составляет 4,5 миллиона жилых домов (индивидуальные дома и квартиры). По данным Агентства по кадастру в Узбекистане на 1 января 2024 года существуют порядка 7,7 миллиона домохозяйств. Путём простых математических вычислений можно понять, что охват составляет лишь 58%.

Кроме того, перепись населения в Узбекистане в последний раз прошла в 1989 году, что ставит под сомнение достоверность данных о расселении населения по территории страны.





Есть ли проблемы в сфере реализации проектов питьевого водоснабжения?

Проблем в осуществлении подобных проектов достаточно. За последние годы от международных финансовых организаций привлечено 2,5 млрд долларов в рамках 25 проектов в сфере питьевого водоснабжения. Только в прошлом году из всех источников на эти цели было направлено 8 трлн сумов.

Суммы колоссальные, при этом президент Узбекистана в ходе селекторного совещания 29 января, посвящённого задачам в сферах жилья, строительства и коммунального хозяйства, отметил необходимость эффективного использования бюджетных и других средств.

Вовлечение жителей махаллей

Вовлечение жителей в махаллях, где строятся сети водоснабжения, в процесс общественного контроля за этим процессом — самый успешный метод решения проблемы неэффективных проектов.

В рамках картографического мероприятия в Янгиюльском районе Ташкентской области в ноябре 2023 года была организована встреча с председателями 13 махаллей, где идут проекты водоснабжения на миллионы долларов. Как оказалось, международные финансовые институты (МФИ) проводят консультации с общественностью проектных территорий в период подготовки заёмных соглашений, а также в ходе мониторинга плана переселения населения (если территория проживания попадает под снос) или мониторинг экологических аспектов проектов. Но этого недостаточно.

В ходе обсуждения выяснилось, что в перечне проектов Ташкентской области (за счёт кредитов МФИ) указаны названия улиц внутри махалли в качестве названия отдельных махаллей. Кроме того, со времени подписания заёмного соглашения (2019 год) и утверждения технико-экономического обоснования проекта границы махаллей и топонимические названия изменились. Неясно, как это отразилось на ходе проекта и пересчёте охвата населения.

Очевидно, неучастие жителей махаллей в мониторинге реализации проектов влечёт вызовы планированию схем развития сетей водоснабженяия.





Международный опыт

Как показывает опыт развитых странах, перед началом инфраструктурных проектов непременно проводятся общественные слушания. Окончательное решение принимается местными властями на основе собранной информации и обратной связи от общественности.

Местные власти и департаменты по водоснабжению регулярно предоставляют информацию на своих сайтах и в печатных материалах, чтобы держать население в курсе текущих и будущих проектов водоснабжения.

Жители имеют право создавать рабочие группы или советы, которые могут активно участвовать в процессе принятия решений.

Что можно и нужно сделать?

Нужна привязка всех отчётных данных по охвату населения питьевой водой к картам и геоинформационным системам (ГИС). Чтобы каждый выделенный сум, каждый километр трубы имел привязку к системе координат и учитывался в разработке перспективной схемы развития питьевого водоснабжения и канализации согласованно с разрабатываемыми генеральными планами городов и районов.

Необходимо разместить на сайтах хокимиятов областей исчерпывающий список текущих и перспективных проектов водоснабжения, предоставив жителям детальную информацию о названии проектов, источниках финансирования, сроках и этапах реализации, конкретных улицах и махаллях, схемах подключения, ответственных организациях (наименование и контактные телефоны заказчика, подрядчика, проектного института и технадзора), а также информацию по обязательствам самих пользователей услуг.

Кроме того, необходимо в обязательном порядке разместить унифицированные баннеры (паспорта объектов) во всех махаллях, где ведётся реализация проекта водоснабжения. Баннер должен содержать информацию о названии проекта, источниках финансирования, подрядчиках, сроках и этапах реализации, перечень улиц в махаллях, схемах подключения, контактах ответственных организаций, а также перечень активистов махаллинского комитета (общественной комиссии) и QR-код для удобства обратной связи. Размещать баннеры нужно в махаллинском комитете со стороны улицы, чтобы каждый житель этой улицы мог с ними ознакомиться.

Подобный положительный опыт уже апробирован в рамках проектов за счёт местного бюджета и требует масштабирования во всех проектах, независимо от источника финансирования.

Важно обучить граждан вести хотя бы минимальный надзор за строительством. Трубы прокладывают под землёй, их не видно и нельзя проверить качество укладки. Именно поэтому до засыпки труб важно привлечь жителей в качестве самого пристрастного аудитора — раздать жителям в руки базовые памятки с картинками, как должны выглядеть на каждом этапе работы по прокладке труб, для визуального осмотра. Неподготовленные граждане, разумеется, не смогут участвовать в технадзоре, но они могут легко различить диаметр труб, размеры траншеи, способ засыпки труб (например, щебнем, песком, грунтом и тд) и суметь вовремя сообщить о нарушениях или недобросовестности подрядчика.





В Стратегии «Узбекистан-2030» говорится, что внедрение стандартов качества питьевой воды, уровня водоснабжения и эффективности предприятий водоснабжения и канализации является государственным приоритетом. В связи с этим предлагается регулярно обновлять и публиковать подтверждённые данные по различным районам, отражая информацию в ГИС по следующим параметрам:

по количеству километров введённых в строй объектов;

по количеству людей, опрошенных о подключении к водоснабжению и качеству оказываемых услуг;

по количеству введённых в строй объектов;

по количеству проектов, внедривших компонент по вовлечению граждан и заинтересованных сторон.

Но чтобы карты ГИС были доступны населению нужно внести некоторые изменения в законодательные акты. Так, согласно постановлению Кабинета министров от 14 января 2020 года, специальные карты, планы, схемы с изображением водопроводных сетей и объектов населённых пунктов с населением свыше 100 тысяч человек являются секретными.

Согласно постановлению правительства от 26 октября 2022 года в состав координационного совета по развитию национальной инфраструктуры пространственной информации включено было Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства, так как «Узсувтаъминот» в тот момент находился в составе этого министерства. В нем говорилось о необходимости ведения водного кадастра, включая питьевую воду. В 2023 году «Узсувтаъминот» вышел из состава министерства как отдельный орган, при этом вопросы ведения кадастра питьевой воды не были закреплены больше нигде, оставшись в подвешенном состоянии.

Внедрение вышеуказанных механизмов непременно будет способствовать увеличению прозрачности и ответственности, улучшению качества строительства. Кроме того, такие шаги направлены на сокращение проявлений коррупции в процессе строительных работ и обладают значительным потенциалом для укрепления доверия между властью и обществом.

Завершить хотелось бы словами писателя Томаса Фуллера: «Воду мы начинаем ценить не раньше того, как высыхает колодец». Важно не опоздать.

Колонка предоставлена Офисом достижения результатов (Delivery Unit) при Агентстве стратегических реформ, который нацелен на достижение 11 индикаторов в сферах общественного здравоохранения, инфраструктуры школ и питьевой воды до 2026 года. Одна из целей касается непосредственно доведения питьевой воды до 5,2 миллиона человек совместно с «Узсувтаъминот».

Офис намерен регулярно делиться важными инициативами с общественностью, приглашая к диалогу и обмену предложениями в комментариях. В ближайшее время будет запущен онлайн дэшборд, который позволит общественности отслеживать прогресс в достижении целей.