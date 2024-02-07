Шухрат Мухамаджанович Садиков назначен руководителем секретариата премьер-минстра Узбекистана Абдуллы Арипова. Распоряжение об этом подписал президент Шавкат Мирзиёев, сообщил пресс-секретарь главы правительства Бекзод Хидоятов.

Шухрат Садиков (1969 г. р.) с середины февраля прошлого года работал заместителем руководителя секретариата премьер-министра.

С августа 2018 года по ноябрь 2021 года был министром по развитию информационных технологий и коммуникаций («Газета.uz» писала об обстоятельствах отставки). До этого — с августа 2017 года — был руководителем Национального агентства проектного управления (НАПУ) при президенте.

Ранее — с 2010 года — был заведующим Информационно-аналитическим департаментом по вопросам информационных систем и телекоммуникаций Кабинета министров. В 2006—2008 годах работал заместителем генерального директора компании «Узбектелеком», в 2008—2010 годах руководил этой компанией.

Предыдущий глава секретариата премьера Абдурашид Джурабаев в начале февраля был назначен председателем Национальной телерадиокомпании Узбекистана.