Два футболиста сборной Узбекистана после выступлений на Кубке Азии перешли в новые клубы, сообщила пресс-служба Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).





Клуб «Аль-Вахда» из ОАЭ подписал контракт с полузащитником сборной Узбекистана Хожиматом Эркиновым до 2025 года.

22-летний полузащитник с 2022 года выступал за российский клуб «Торпедо», а в прошлом году вернулся в «Пахтакор» на правах аренды. Теперь воспитанник ташкентского клуба будет играть в «Аль-Вахда» под 15-м номером.





23-летний полузащитник Остон Урунов продолжит свою карьеру в Иране. Он подписал контракт на 1,5 года с клубом «Персеполис», который является действующим чемпионом Ирана.

Ранее выступал в «Навбахоре», ташкентском «Локомотиве», российских клубах «Уфа», «Спартак» и «Урал». В феврале 2023 года на правах свободного агента вернулся в «Навбахор», заключив контракт до конца того года.

Всего в сезоне 2023 провёл за клуб 35 матчей и забил 14 мячей. После завершения контракта покинул клуб.

Примечательно, что в отборочном матче к чемпионату мира 2026 года против Ирана Урунов забил гол и оформил голевую передачу, что позволило узбекистанцам вырвать ничью после двух пропущенных голов (2:2).