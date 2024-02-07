Ново-Ангренская ТЭС в Ташкентской области оштрафована за превышение норм выбросов вредных веществ в атмосферу. Об этом 6 февраля сообщило Управление экологии по Ташкентской области.

Изучение, проведённое специалистами управления в связи с публикациями о загрязнении воздуха в интернете, показало, что эффективность пылегазоочистного оборудования на ТЭС составляла 80%.

По факту загрязнения воздуха вредными веществами предприятие оштрафовано на 887 млн сумов, выбрасывание промышленных отходов в неположенное место — на 116 млн сумов (общая сумма — 1,003 млрд сумов).





Управление экологии также обратилось в правоохранительные органы по поводу привлечения 11 должностных лиц ТЭС к ответственности.

Кроме того, разработан план безотлагательных мер по повышению эффективности пылегазоочистного оборудования станции.

Ранее Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана сообщило, что по итогам проверки в конце января на Ташкентской тепловой электростанции (ТашГРЭС) было также установлено нарушение природоохранного законодательства. Ущерб оценен в 1 млрд сумов.

ТЭС в качестве основного топлива использует газ, но иногда сжигает мазут, из-за чего столицу накрывает смог. Экологи также выявили отсутствие системы очистки выбросов.