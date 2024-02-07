Национальное агентство перспективных проектов (НАПП) Узбекистана потребует через суд от международной криптобиржи Binance выплаты штрафа за ведение деятельности в стране без лицензии. Об этом заявил журналистам первый заместитель директора агентства Вячеслав Пак.

Напомним, в январе НАПП как регулятор сферы оборота криптоактивов оштрафовало Binance на 102 млн сумов за работу без лицензии.

«Естественно, как мы и ожидали, они отказались платить. Поэтому следуя законодательству Республики Узбекистан мы внесём соответствующий иск в суд, будет принято решение», — сказал Вячеслав Пак.

По его словам, НАПП по официальным каналам направит решения суда для исполнения в юрисдикцию, где зарегистрирована криптобиржа. «Мы будем официально добиваться того, чтобы Binance соблюдал требования нашего законодательства», — добавил первым замдиректора агентства.

В Узбекистане в августе 2022 года был заблокирован доступ к сайтам восьми криптобирж, в том числе наиболее популярным — Binance, Kraken, FTX, Huobi Global.

Продажа криптовалюты в стране может осуществляться только через специализированные криптобиржи, которые лицензирует НАПП. При этом электронные системы биржевых торгов криптовалютой должны быть размещены на серверах внутри страны. С 1 января 2023 года граждане и юридические лица в Узбекистане могут осуществлять операции по покупке, продаже и обмену криптоактивов исключительно через национальных провайдеров услуг.