Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Беларуси Александр Лукашенко, прибывший с официальным визитом в Ташкент, 7 февраля посетили столичный ледовый дворец Humo Arena, где провели неформальную встречу, сообщают агентство БЕЛТА и Telegram-канал «Пул Первого».

Президента Беларуси в аэропорту встретил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, министр иностранных дел Бахтиёр Саидов, исполняющий обязанности хокима Ташкента Шавкат Умурзаков и прибывший накануне министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник.

Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко присутствуют на матче открытого чемпионата Казахстана по хоккею между ташкентским клубом «Хумо» и командой из Астаны «Номад».

На фотографии также можно увидеть министра спорта Адхама Икрамова и председателя правления нефтесервисной компании ERIELL Group и инжиниринговой Enter Engineering (строила ледовый комплекс) Бахтиёра Фазылова.

«Как известно, оба лидера любят этот вид спорта. Александр Лукашенко не просто поддерживает развитие хоккея в стране, но и сам выходит на лёд в составе своей дружины на любительском чемпионате Беларуси. А Шавкат Мирзиёев внёс непосредственный вклад в возрождение хоккея в Ташкенте. Благодаря его поддержке в столице построили „Хумо Арену“ — крупнейший по вместимости ледовый дворец Центральной Азии и второй после „Минск-Арены“ в СНГ», — отмечает БЕЛТА.

Агентство отмечает, что в 2019 году Шавкат Мирзиёев, посещая с официальным визитом Беларусь, подарил Александру Лукашенко тематический сувенир — статую хоккеиста.

Президентам также вручили именные хоккейные джерси.

Официальные переговоры президенты проведут в Ташкенте 8 февраля.





Как сообщает корреспондент «Газеты.uz», во время матча выход со станции метро «Узбекистан» в сторону Humo Arena перекрыли сотрудники Национальной гвардии, которые не пропускали людей. «Сотрудники Нацгвардии не объяснили причину перекрытия выхода. Люди спрашивали, сколько ещё стоять, потому что многие шли на концерт во дворец Дружбы народов. В итоге те, кому на концерт, развернулись и пошли пешком по стороне Tashkent City», — рассказала журналистка.

Президент Беларуси посещал Узбекистан с официальными визитами в 1994 и 2018 годах, с рабочими — в 2016-м (дважды) и 2022-м. В 2014 и 2019 годах состоялись официальные визиты президента Узбекистана в Беларусь.