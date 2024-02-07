Вопрос легализации букмекерских контор в Узбекистане вызывает очень много споров в обществе, пока рано говорить о каких-то сроках принятия решения, сказал журналистам первый заместитель директора Национального агентства перспективных проектов (НАПП) Вячеслав Пак на мероприятии в Агентстве информации и массовых коммуникаций.

Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в декабре 2019 подписал указ, предусматривающий легализацию букмекерских контор, однако в апреле 2022 года глава государства новым указом отменил это решение. Но уже в апреле 2023 года поручил вновь вернуться к такой разработке разработке нормативной базы для букмекерской деятельности.

«Легализовывать или не легализовывать онлайн-азартные игры и букмекерскую деятельность — это очень спорный вопрос среди самого общества. Кто-то — за, кто-то — против. Сейчас как раз стоит вопрос выработки позиции», — сказал Вячеслав Пак, отвечая на вопрос о возможных сроках легализации букмекерских контор в стране.

Он уточнил, что решение по работе букмекерских контор в Узбекистане будет принято по итогам рассмотрения предложений, «которые должны быть внесены».

Сейчас в законодательстве Узбекистана по-прежнему есть запрет на организацию и проведение азартных и других игр, основанных на риске.