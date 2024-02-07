Российская армия утром 7 февраля нанесла очередной массированный удар по Украине, следует из сообщения украинских властей. Взрывы прозвучали в Киеве, Николаеве, Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Львовской областях.

Воздушные силы ВСУ уточнили, что всего войска РФ выпустили по Украине 64 ракеты и дрона, применив в том числе крылатые, баллистические и зенитные управляемые ракеты. Украинская ПВО уничтожила 44 из них — 29 ракет и 15 ударных дронов.

В Киеве в результате ракетного удара загорелся 18-этажный жилой дом в Голосеевском районе. Также были повреждены две высоковольтные лини и магистраль теплоснабжения. По последним данным, в городе пострадали 21 человек, известно о по меньшей мере троих погибших. В МВД Украины сообщили, что под завалами в пострадавшем доме могут находиться люди.

Во время атаки Киева в украинской столице с визитом находился глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он сообщил, что провёл утро в бомбоубежище и опубликовал свою фотографию. «Такова ежедневная реальность смелого украинского народа после того, как Россия начала свою противозаконную агрессию», — написал Боррель в Х.

В Николаеве были повреждены около 20 жилых домов, а также газовые и водопроводные сети. Один мужчина скончался в реанимации после обстрела. Есть пострадавшие, их число пока не уточняется.

По Харьковской области, по данным областной администрации, нанесли по меньшей мере четыре удара. Повреждены частные дома и нежилая инфраструктура. Зафиксированы попадания в Слободском районе Харькова. Пострадали два человека.

В Днепропетровской области дроны-камикадзе нанесли ущерб коммунальному предприятию в Новомосковском районе. Пострадавших и погибших нет.

В Дрогобыче во Львовской области под обстрел попал промышленный объект, возник пожар на площади около 300 кв метров. Информации о пострадавших нет.

Русская служба Би-би-си отмечает, что это шестой массированный удар России по городам Украины с конца декабря. Предыдущий был 23 января.

Российская сторона утреннюю атаку на города Украины пока не комментировала.