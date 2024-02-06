Президент поручил наладить с BYD локализацию комплектующих для электромобилей в Узбекистане
Шавкат Мирзиёев поручил ускорить проекты в электромобильной отрасли, а также наладить с китайской BYD локализацию комплектующих для электромобилей. Кроме того, планируется разработать программу развития сети электрозаправок.
Импорт автомобилей вырос в 2,4 раза, из Китая — в 5,2 раза
В 2023 году Узбекистан импортировал свыше 73 тысяч автомобилей, что в 2,4 раза больше предыдущего года. Поставки машин из Китая выросли в 5,2 раза. Сумма импорта увеличилась почти до 1,8 млрд долларов.
Министерства образования будут выполнять предложения и рекомендации Проектного офиса в сфере образования
В Узбекистане учреждается проектный офис «Центр проектов в сфере образования». Его создание было анонсировано в конце января. Офис будет ежемесячно отчитываться перед Администрацией президента. Его предложения и рекомендации должны выполнять министерства образования и другие госорганы.
«Наша цель — чтобы выпускник школы овладел хотя бы одной профессией и был готов к взрослой жизни» — президент
Президент Узбекистана высказался о планах обучать учеников школ профессиям и бизнесу. «Наша цель — чтобы выпускник школы овладел хотя бы одной профессией и был готов к взрослой жизни», — заявил он.
В школах Узбекистана будут обучать бизнесу, профессиям и второму иностранному языку
С 2024/2025 учебного года в 10−11 классах школ в качестве эксперимента внедрят образовательные программы по углублённому изучению точных или естественных наук или второго иностранного языка, а также обучение бизнесу и профессиям.
В детсадах Ташкента внедрят «образцовую систему» питания с привлечением частного сектора
Президент Узбекистана поручил в течение месяца внедрить в детсадах Ташкента «образцовую систему» питания с привлечением частного сектора. В 250 государственных детсадах страны планируется ввести систему оценки образования и воспитания по международным стандартам.
Доля наличных в обращении снова сокращается, обналичивание с карт снижается — ЦБ
По итогам 2023 года доля наличных денег в общей денежной массе в Узбекистане сократилась до 21,5% после роста в 2022 году. Средства, поступившие на карты, всё реже обналичивают — за последние пять лет этот показатель снизился с 32% до 24%.
Отставки и назначения
Назначен новый замминистра внутренних дел — начальник Следственного департамента при МВД Узбекистана
Президент назначил новым заместителем министра внутренних дел — начальником Следственного департамента при МВД Узбекистана Рамазона Ашрапова. Предыдущий замминистра Яхёжон Абдулхаков был освобождён от должности в январе.
Хоким Бектемирского района Ташкента освобождён от должности
Хоким Бектемирского района Ташкента Тапил Махамадзияев освобождён от должности. В январе президент поручил премьер-министру проверить нескольких глав районов столицы, включая Махамадзияева, на соответствие должности. Врио хокима назначен его первый заместитель Фатхулла Нигманов.
Хоким Ахангарана объявил об отставке, поблагодарил жителей и попросил прощения у тех, кого мог обидеть
Хоким Ахангарана Акром Эшонкулов, сообщая об отставке, поблагодарил президента Узбекистана за возможность работать «плечом к плечу» и горожан — за вклад в развитие города. Он также попросил прощения «у всех, кого он мог обидеть в процессе работы».
Назначен новый хоким Чиназского района
Новым хокимом Чиназского района Ташкентской области стал Шерзод Салихов. До назначения он был первым замхокима Ташкентского района по финансово-экономическим вопросам и сокращению бедности.
В Кувейте начал работу новый посол Узбекистана
Новым послом Узбекистана в Кувейте стал Аюбхон Юнусов. До назначения он работал начальником управления Консульско-правового департамента МИДа.
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