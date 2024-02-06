дайджест

Президент поручил наладить с BYD локализацию комплектующих для электромобилей в Узбекистане

Шавкат Мирзиёев поручил ускорить проекты в электромобильной отрасли, а также наладить с китайской BYD локализацию комплектующих для электромобилей. Кроме того, планируется разработать программу развития сети электрозаправок.

дайджест

Импорт автомобилей вырос в 2,4 раза, из Китая — в 5,2 раза

В 2023 году Узбекистан импортировал свыше 73 тысяч автомобилей, что в 2,4 раза больше предыдущего года. Поставки машин из Китая выросли в 5,2 раза. Сумма импорта увеличилась почти до 1,8 млрд долларов.

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дайджест

Министерства образования будут выполнять предложения и рекомендации Проектного офиса в сфере образования

В Узбекистане учреждается проектный офис «Центр проектов в сфере образования». Его создание было анонсировано в конце января. Офис будет ежемесячно отчитываться перед Администрацией президента. Его предложения и рекомендации должны выполнять министерства образования и другие госорганы.

дайджест

«Наша цель — чтобы выпускник школы овладел хотя бы одной профессией и был готов к взрослой жизни» — президент

Президент Узбекистана высказался о планах обучать учеников школ профессиям и бизнесу. «Наша цель — чтобы выпускник школы овладел хотя бы одной профессией и был готов к взрослой жизни», — заявил он.

дайджест

В школах Узбекистана будут обучать бизнесу, профессиям и второму иностранному языку

С 2024/2025 учебного года в 10−11 классах школ в качестве эксперимента внедрят образовательные программы по углублённому изучению точных или естественных наук или второго иностранного языка, а также обучение бизнесу и профессиям.

дайджест

В детсадах Ташкента внедрят «образцовую систему» питания с привлечением частного сектора

Президент Узбекистана поручил в течение месяца внедрить в детсадах Ташкента «образцовую систему» питания с привлечением частного сектора. В 250 государственных детсадах страны планируется ввести систему оценки образования и воспитания по международным стандартам.

дайджест

Доля наличных в обращении снова сокращается, обналичивание с карт снижается — ЦБ

По итогам 2023 года доля наличных денег в общей денежной массе в Узбекистане сократилась до 21,5% после роста в 2022 году. Средства, поступившие на карты, всё реже обналичивают — за последние пять лет этот показатель снизился с 32% до 24%.

Отставки и назначения

дайджест

Назначен новый замминистра внутренних дел — начальник Следственного департамента при МВД Узбекистана

Президент назначил новым заместителем министра внутренних дел — начальником Следственного департамента при МВД Узбекистана Рамазона Ашрапова. Предыдущий замминистра Яхёжон Абдулхаков был освобождён от должности в январе.

дайджест

Хоким Бектемирского района Ташкента освобождён от должности

Хоким Бектемирского района Ташкента Тапил Махамадзияев освобождён от должности. В январе президент поручил премьер-министру проверить нескольких глав районов столицы, включая Махамадзияева, на соответствие должности. Врио хокима назначен его первый заместитель Фатхулла Нигманов.

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Хоким Ахангарана объявил об отставке, поблагодарил жителей и попросил прощения у тех, кого мог обидеть

Хоким Ахангарана Акром Эшонкулов, сообщая об отставке, поблагодарил президента Узбекистана за возможность работать «плечом к плечу» и горожан — за вклад в развитие города. Он также попросил прощения «у всех, кого он мог обидеть в процессе работы».

дайджест

Назначен новый хоким Чиназского района

Новым хокимом Чиназского района Ташкентской области стал Шерзод Салихов. До назначения он был первым замхокима Ташкентского района по финансово-экономическим вопросам и сокращению бедности.

дайджест

В Кувейте начал работу новый посол Узбекистана

Новым послом Узбекистана в Кувейте стал Аюбхон Юнусов. До назначения он работал начальником управления Консульско-правового департамента МИДа.

Другие новости

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Поддельные «Зодак», «Анаферон», «Хилак Форте» и «Витамин В6» изготавливали в Намангане

Фельдшер скорой помощи в Наманганской области изготавливал дома поддельные лекарства — «Зодак», «Анаферон», «Хилак Форте» и «Витамин В6». Они поставлялись в аптеки Андижана, Ферганы и Ташкента. Видео.

дайджест

Израиль планирует привлечь мигрантов из Узбекистана и других стран на стройплощадки

Власти Израиля планируют пригласить на строительные работы 65 тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана, Индии и Шри-Ланки. Из-за нехватки рабочей силы в стране простаивает половина объектов, действующим рабочим приходится повышать зарплату, отмечают СМИ.

В мире

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Новым премьер-министром Казахстана стал Олжас Бектенов

Новым премьер-министром Казахстана назначен экс-глава администрации президента Олжас Бектенов. «Это опытный госслужащий, высокообразованный человек», — заявил Касым-Жомарт Токаев. Отставку прежнего правительства он объяснил необходимостью «адаптироваться к новым реалиям».

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У короля Великобритании Карла III диагностировали рак

У короля Великобритании Карла III выявили рак. На время лечения он воздержится от публичных мероприятий. В Букингемском дворце сообщили, что король настроен позитивно и надеется скоро вернуться к государственным обязанностям.

дайджест

Reuters: Huawei замедлил производство смартфонов ради чипов для ИИ

На фоне растущего спроса на чипы искусственного интеллекта и торговых ограничений США китайская Huawei отдала предпочтение производству чипов для ИИ Ascend и замедлила выпуск смартфонов Mate 60, пишет Reuters.

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