Шавкат Мирзиёев поручил ускорить проекты в электромобильной отрасли, а также наладить с китайской BYD локализацию комплектующих для электромобилей. Кроме того, планируется разработать программу развития сети электрозаправок.

В 2023 году Узбекистан импортировал свыше 73 тысяч автомобилей, что в 2,4 раза больше предыдущего года. Поставки машин из Китая выросли в 5,2 раза. Сумма импорта увеличилась почти до 1,8 млрд долларов.

В Узбекистане учреждается проектный офис «Центр проектов в сфере образования». Его создание было анонсировано в конце января. Офис будет ежемесячно отчитываться перед Администрацией президента. Его предложения и рекомендации должны выполнять министерства образования и другие госорганы.

Президент Узбекистана высказался о планах обучать учеников школ профессиям и бизнесу. «Наша цель — чтобы выпускник школы овладел хотя бы одной профессией и был готов к взрослой жизни», — заявил он.

С 2024/2025 учебного года в 10−11 классах школ в качестве эксперимента внедрят образовательные программы по углублённому изучению точных или естественных наук или второго иностранного языка, а также обучение бизнесу и профессиям.

Президент Узбекистана поручил в течение месяца внедрить в детсадах Ташкента «образцовую систему» питания с привлечением частного сектора. В 250 государственных детсадах страны планируется ввести систему оценки образования и воспитания по международным стандартам.

По итогам 2023 года доля наличных денег в общей денежной массе в Узбекистане сократилась до 21,5% после роста в 2022 году. Средства, поступившие на карты, всё реже обналичивают — за последние пять лет этот показатель снизился с 32% до 24%.

Отставки и назначения

Президент назначил новым заместителем министра внутренних дел — начальником Следственного департамента при МВД Узбекистана Рамазона Ашрапова. Предыдущий замминистра Яхёжон Абдулхаков был освобождён от должности в январе.

Хоким Бектемирского района Ташкента Тапил Махамадзияев освобождён от должности. В январе президент поручил премьер-министру проверить нескольких глав районов столицы, включая Махамадзияева, на соответствие должности. Врио хокима назначен его первый заместитель Фатхулла Нигманов.

Хоким Ахангарана Акром Эшонкулов, сообщая об отставке, поблагодарил президента Узбекистана за возможность работать «плечом к плечу» и горожан — за вклад в развитие города. Он также попросил прощения «у всех, кого он мог обидеть в процессе работы».

Новым хокимом Чиназского района Ташкентской области стал Шерзод Салихов. До назначения он был первым замхокима Ташкентского района по финансово-экономическим вопросам и сокращению бедности.

Новым послом Узбекистана в Кувейте стал Аюбхон Юнусов. До назначения он работал начальником управления Консульско-правового департамента МИДа.

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Власти Израиля планируют пригласить на строительные работы 65 тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана, Индии и Шри-Ланки. Из-за нехватки рабочей силы в стране простаивает половина объектов, действующим рабочим приходится повышать зарплату, отмечают СМИ.

В мире

Новым премьер-министром Казахстана назначен экс-глава администрации президента Олжас Бектенов. «Это опытный госслужащий, высокообразованный человек», — заявил Касым-Жомарт Токаев. Отставку прежнего правительства он объяснил необходимостью «адаптироваться к новым реалиям».

У короля Великобритании Карла III выявили рак. На время лечения он воздержится от публичных мероприятий. В Букингемском дворце сообщили, что король настроен позитивно и надеется скоро вернуться к государственным обязанностям.

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