Рамазон Ахматхужаевич Ашрапов постановлением президента назначен заместителем министра внутренних дел — начальником Следственного департамента при МВД Узбекистана, сообщает пресс-служба министерства.

До назначения — с апреля 2018 года — он работал заместителем начальника УВД Самаркандской области — начальником следственного управления при УВД.

На этом посту Рамазон Ашрапов сменил Яхёжона Абдулхакова, освобождённого от должности в середине января.

Фото: МВД.

О назначении было сообщено на оперативном совещании с участием главы МВД генерал-лейтенанта Пулата Бобожонова и советника президента по вопросам координации деятельности правоохранительных и контролирующих органов Дониёра Кодирова 5 февраля.

На совещании обсуждались задачи, поставленные на расширенном заседании Совета безопасности под председательством президента Шавката Мирзиёева 12 января. Оно было посвящено деятельности Вооружённых сил и военно-административных секторов в 2023 году и задачам на ближайшую перспективу.

Критически была рассмотрена деятельность в сфере следствия и криминалистики, обсуждались вопросы повышения квалификации следователей и экспертов, совершенствования сферы в сотрудничестве со вновь созданным Исследовательским институтом криминологии, внедрения современных правовых и научных разработок, обеспечения информационной и кибербезопасности и другие.