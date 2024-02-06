Растущий спрос на чипы для искусственного интеллекта (ИИ) и производственные ограничения вынудили Huawei замедлить производство своих флагманских смартфонов Mate 60, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Собеседники агентства рассказали, что китайская компания использует одно предприятие для производства как чипов Ascend AI, так и чипов Kirin для своих смартфонов — конкурентов iPhone.

Глобальная гонка за функциональностью ИИ на фоне технологического противостояния Китая с США привела к тому, что Huawei вынес производство телефонов на второй план, несмотря на увеличение их продаж впервые за более чем три года, отмечает агентство.

В 2019 году санкции США ограничили доступ компании к технологиям для производства чипов по соображениям национальной безопасности. Это сказалось на производстве смартфонов и продаже чипов на китайский рынок, который ранее на 90% занимала американская компания Nvidia. В результате ограничения подтолкнули китайских пользователей к переходу на отечественные альтернативы.

В связи с этим правительство КНР, пишет Reuters, призвало улучшить позиции страны в сфере вычислительной мощности. Местные власти объявили о проектах по созданию обработки данных, одновременно поддержав спрос, в том числе на Huawei Ascend.

Сегодня чип Huawei Ascend 910B считается наиболее конкурентоспособным ИИ-чипом в сравнении с Nvidia из технологий, доступных в Китае.

По словам источников агентства, Huawei отдала предпочтение производству чипов Ascend, а не Kirin, поэтому и замедлила выпуск смартфонов Mate 60.

Reuters отмечает, что Huawei не проявлял амбиций в производстве чипов, однако её достижения в этой области стали очевидными, после того как компания представила Mate 60. Выяснилось, что в смартфонах установлен чип китайского производства, обеспечивающий 5G. Аналитики предполагают, что Huawei удалось добиться этого благодаря ноу-хау крупнейшего в Китае производителя чипов SMIC.