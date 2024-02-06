У короля Великобритании Карла III диагностировали онкологическое заболевание. Об этом сообщил Букингемский дворец.

«Во время недавней больничной процедуры короля, связанной с доброкачественным увеличением предстательной железы, был выявлен дополнительный повод для беспокойства. Последующие диагностические тесты выявили форму рака», — говорится в сообщении.

В Букингемском дворце не уточнили, о какой именно форме рака идёт речь и на какой он стадии.

В заявлении дворца говорится, что король начал лечение, во время которого он продолжит заниматься государственными делами и бумагами, но воздержится от публичных мероприятий по совету врачей.

Букингемский дворец также отметил, что король «позитивно настроен в отношении своего лечения и надеется как можно скорее вернуться к выполнению государственных обязанностей».

The Guardian пишет, что король лично рассказал о диагнозе своим сыновьям — принцам Уильяму и Гарри (уехал в США с семьёй), а также братьям и сёстрам: принцессе Анне и принцам Эндрю и Эдварду. Ожидается, что принц Гарри в ближайшее время прилетит в Великобританию, чтобы повидаться с отцом, его супруга Меган Маркл останется в США с детьми.

Издание отмечает, что пока Букингемский дворец не планирует назначать государственных советников, к которым переходят обязанности, если король оказывается недееспособным.

Поддержку Карлу III выразили политики, религиозные лидеры и знаменитости. Британский премьер-министр Риши Сунак заявил, что вся страна желает королю скорейшего выздоровления. «У меня нет ни малейших сомнений, что он полностью поправится в самое ближайшее время», — написал он.

На новость о диагнозе короля отреагировал и президент США. «Диагностика рака, его лечение и выживание требуют надежды и абсолютного мужества. Джилл и я присоединяемся к народу Соединённого Королевства и молимся за скорейшее и полное выздоровление Его Величества», — написал Джо Байден.