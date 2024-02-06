Президент Шавкат Мирзиёев 6 февраля ознакомился с презентацией о мерах по расширению производства электромобилей в Узбекистане, сообщила пресс-служба главы государства.

Сегодня в стране восемь заводов выпускают десятки типов автомобилей, пассажирского и грузового транспорта, сельскохозяйственной и специальной техники. Ещё на более чем 2000 предприятиях на основе кооперации производятся комплектующие и запасные части, говорится в сообщении.

В рамках государственного визита в Китай в январе президент посетил штаб-квартиру компании BYD и совместно с этой компанией запустил в Джизакской области проект по сборке гибридных и электромобилей. На встрече стороны договорились довести производственную мощность до 500 тысяч единиц в ближайшей перспективе. Президент также поддержал планы компании по началу сборки электробусов BYD в Узбекистане.

За последние три года продажа электромобилей в Узбекистане выросла в 10 раз, в 2023 году 35% импорта автомобилей составили электрические и гибридные автомобили.

Глава «Узавтосаноат» Улугбек Розукулов. Фото: пресс-служба президента.

В связи с этим президент дал указания по расширению ранее определённых планов по электромобильной отрасли и ускорить реализацию проектов. Он подчеркнул необходимость наладить с привлечением партнёров из BYD локализацию комплектующих частей для электромобилей.

Шавкат Мирзиёев также поставил задачу создать интегрированную систему, связывающую Туринский политехнический институт, инженерные центры, научные институты и лаборатории.

С развитием этой сферы ожидается увеличение спроса на специалистов и рабочих. В ближайшие три года эта потребность может достичь 10 тысяч человек, поэтому глава государства подчеркнул необходимость уже сейчас начать подготовку квалифицированных кадров.

По данным пресс-служба президента, принято решение о разработке программы развития сети станция зарядки электромобилей.

Напомним, «Узавтосаноат» и китайская BYD Auto в январе 2023 года создали совместно предприятие BYD Uzbekistan Factory по выпуску электромобилей с долями 60% и 40% соответственно. Уставной капитал составляет 55 млрд сумов.