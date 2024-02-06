По итогам 2023 Узбекистан нарастил импорт легковых автомобилей до 73204 единиц, сообщили «Газете.uz» в Агентстве статистики при президенте.

Это в 2,4 раза больше показателя 2022 года — 30388. В предыдущие годы импорт машин рос более медленными темпами: в 2022 году — на 12,7%, в 2021 году — на 5,2%.

Стоимость поставок достигла почти 1,8 млрд долларов, что в 2,9 раза больше, чем в 2021 году ($588,2 млн).

Из общего объёма 79,3% поставок, или 58078 автомобилей, приходится на Китай. Доля этой страны резко выросла по сравнению с предыдущими годами: 2021 год — 32,8%, 2022 году — 36,9%.

Ввоз машин из Южной Кореи, США, Германии и Японии также растёт, но их доля сокращается.

Стоит также отметить, что среди крупных поставщиков в 2023 году появилась Индия. Тогда как Россия и Казахстан, которые в предыдущие годы были в топ-5, упали в категорию «других стран».

Импорт автомобилей в 2021—2023 годах

№

Страна / год

2021

2022

2023

1

Китай

8880

11159

58076

2

Корея

6472

9414

11481

3

Россия

4539

1499



4

Казахстан

4470

7208



5

Польша

1204





6

США

490

555

2210

7

Литва

428





8

Таиланд

250





9

Германия

115

125

228

10

Япония

97

157

419

11

ОАЭ



128

64

12

Гонконг





454

13

Индия





65

14

Великобритания





49

15

Другие страны

122

143

158

Всего

27067

30388

73204

Сумма

$588,2 млн



$1,7 млрд



Напомним, с 1 января 2023 года продажу новых импортных автомобилей разрешили не только официальным дилерам производителей, но и другим импортёрам. После этого различные компании и физлица начали заниматься доставкой автомобилей из-за рубежа — в основном, из Китая.

Например, на сайтах с объявлениями физлица предлагают доставить в Узбекистан Chevrolet Monza с объёмом двигателя 1,5 л за 17−19 тысяч долларов (включая таможенные пошлины и доставку) за 15−20 дней. Аналогичные предложения появились по электромобилям.

В конце прошлого года в правительстве начали обсуждение ужесточения правил ввоза автомобилей и электромобилей. С 2024 года физлицам планировали запретить завоз машин в коммерческих целях. Кроме того, предлагалось вернуть порядок продажи новых иномарок только через официальных дилеров. Эти нормы пока не приняты.