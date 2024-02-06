По итогам 2023 Узбекистан нарастил импорт легковых автомобилей до 73204 единиц, сообщили «Газете.uz» в Агентстве статистики при президенте.
Это в 2,4 раза больше показателя 2022 года — 30388. В предыдущие годы импорт машин рос более медленными темпами: в 2022 году — на 12,7%, в 2021 году — на 5,2%.
Стоимость поставок достигла почти 1,8 млрд долларов, что в 2,9 раза больше, чем в 2021 году ($588,2 млн).
Из общего объёма 79,3% поставок, или 58078 автомобилей, приходится на Китай. Доля этой страны резко выросла по сравнению с предыдущими годами: 2021 год — 32,8%, 2022 году — 36,9%.
Ввоз машин из Южной Кореи, США, Германии и Японии также растёт, но их доля сокращается.
Стоит также отметить, что среди крупных поставщиков в 2023 году появилась Индия. Тогда как Россия и Казахстан, которые в предыдущие годы были в топ-5, упали в категорию «других стран».
Импорт автомобилей в 2021—2023 годах
|№
|Страна / год
|2021
|2022
|2023
|1
|Китай
|8880
|11159
|58076
|2
|Корея
|6472
|9414
|11481
|3
|Россия
|4539
|1499
|4
|Казахстан
|4470
|7208
|5
|Польша
|1204
|6
|США
|490
|555
|2210
|7
|Литва
|428
|8
|Таиланд
|250
|9
|Германия
|115
|125
|228
|10
|Япония
|97
|157
|419
|11
|ОАЭ
|128
|64
|12
|Гонконг
|454
|13
|Индия
|65
|14
|Великобритания
|49
|15
|Другие страны
|122
|143
|158
|Всего
|27067
|30388
|73204
|Сумма
|$588,2 млн
|$1,7 млрд
Напомним, с 1 января 2023 года продажу новых импортных автомобилей разрешили не только официальным дилерам производителей, но и другим импортёрам. После этого различные компании и физлица начали заниматься доставкой автомобилей из-за рубежа — в основном, из Китая.
Например, на сайтах с объявлениями физлица предлагают доставить в Узбекистан Chevrolet Monza с объёмом двигателя 1,5 л за 17−19 тысяч долларов (включая таможенные пошлины и доставку) за 15−20 дней. Аналогичные предложения появились по электромобилям.
В конце прошлого года в правительстве начали обсуждение ужесточения правил ввоза автомобилей и электромобилей. С 2024 года физлицам планировали запретить завоз машин в коммерческих целях. Кроме того, предлагалось вернуть порядок продажи новых иномарок только через официальных дилеров. Эти нормы пока не приняты.