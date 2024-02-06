Хоким Бектемирского района Ташкента Тапил Равшанович Махамадзияев освобождён от занимаемой должности. Об этом говорится в решении и. о. хокима столицы Шавката Умурзакова от 6 февраля.

Временно исполняющим обязанности хокима района назначен первый заместитель хокима района по финансам, экономике и борьбе с бедностью Фатхулла Нигманов.

Тапил Махамадзияев работал хокимом Бектемирского района с 15 июня 2021 года. Ранее был начальником Главного управления организационного обеспечения и планирования государственной системы предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях и гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана.

Напомним, на совещании 16 января президент Шавкат Мирзиёев поручил премьер-министру Узбекистана проверить на соответствие должности хокимов Бектемирского, Мирабадского, Алмазарского, Чиланзарского, Юнусабадского и Яккасарайского районов Ташкента и Балыкчинского и Джалалкудукского районов Андижанской области, которые в течение года вообще не выставляли землю на аукционы.