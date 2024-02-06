Новое правительство Казахстана возглавил Олжас Бектенов, указ о его назначении премьер-министром подписал президент Касым-Жомарт Токаев.

Кандидатуру 43-летнего Бектенова на пост премьера предложила президенту правящая партия Amanat. С марта 2023 года Бектенов руководил администрацией президента, до этого около года возглавлял антикоррупционное агентство.

Мажилис (нижняя палата парламента) на заседании 6 февраля утвердил его кандидатуру. «За» проголосовали 69 депутатов, 7 — воздержались.

«Глава государства в направлении экономического развития страны дал конкретные поручения, они будут выполняться. Необходимо придать новый экономический импульс, принять действительно оперативные и решительные меры», — сказал Бектенов после голосования и поблагодарил депутатов за поддержку.

Накануне Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство во главе с Алиханом Смаиловым. Он объяснил это решение тем, что правительство «должно играть новую, важную роль» и «принимать смелые твёрдые решения».

«Необходимо адаптироваться к новым реалиям. Мы должны уметь противостоять новым вызовам, правительство должно быть готово к этому. Необходимо придать новый импульс деятельности правительства, общественность этого также ждёт. По этой причине я принял заявление об отставке Алихана Смаилова. Правительство под его руководством обеспечило стабильность во всех сферах», — заявил Токаев.

Он также прокомментировал выбор Бектенова на пост премьера. «Это опытный госслужащий, высокообразованный человек с хорошими организаторскими способностями, он трудолюбив. Поэтому я думаю, что у него хватит потенциала для реализации поставленных задач», — сказал глава Казахстана.

После назначения Бектенова, как ожидается, будет сформирован новый кабинет министров. Министров обороны, внутренних дел и иностранных дел президент назначает самостоятельно.