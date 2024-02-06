В Чартакском районе Наманганской области фельдшер отделения скорой помощи изготавливал у себя дома и продавал поддельные лекарства, в том числе «Зодак», «Анаферон», «Хилак Форте» и «Витамин В6». Об этом сообщила пресс-служба СГБ Узбекистана.

Мужчину задержали, когда он вёз 1000 упаковок поддельного «Зодака» на продажу в Андижанскую область. В его доме был обнаружен тайный цех, где изготавливались поддельные препараты. Там было изъято 763 упаковки «Анаферона», 2125 упаковок «Зодака», 4000 упаковок «Витамина В6», а также 570 флаконов с сиропом неизвестного происхождения, пустые флаконы, упаковки, инструкции и этикетки.

Задержанный использовал в качестве склада дом родственника, где были дополнительно обнаружены 120 упаковок «Зодака», 260 — «Анаферона», 96 — «Хилак Форте» и 313 флаконов с сиропом без этикеток.

Фельдшер сообщил, что занимался незаконным производством с сентября 2023 года и что сырьё ему из Кыргызстана поставляли жители Андижанской области. Их личности сейчас устанавливаются.

Изготовленные незаконным способом лекарства продавались в основном в аптеках Андижана, Ферганы и Ташкента.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пунктам «б» и «е» части 2 статьи 186−3 Уголовного кодекса — производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт недоброкачественных либо фальсифицированных лекарственных средств по предварительному сговору группой лиц, а также путём подделки документов, удостоверяющих качество и государственную регистрацию (наказывается лишением свободы от 5 до 8 лет). Подозреваемый заключён под стражу.