Президент Шавкат Мирзиёев на совещании 5 февраля обсудил приоритетные задачи в социальных сферах, в том числе в сфере дошкольного образования Узбекистана.

По словам главы государства, за последние семь лет охват дошкольным образованием увеличился с 27% до 74%. В 2024 году планируется увеличить вместимость государственных детских садов на 10 тысяч мест, а частных — на 50 тысяч мест.

Однако из-за отсутствия детских садов в 620 отдалённых махаллях и кишлаках 146 тысяч детей не охвачены дошкольным образованием. Несмотря на то, что в 42 районах достаточно детских садов, охват снизился по сравнению с прошлым годом.

Ежегодно только 9% воспитателей повышают квалификацию. Кроме того, в 12 тысяч семейных детских садах отсутствуют учебно-методические материалы по государственным образовательным стандартам.

Президент поручил первому заместителю министра дошкольного и школьного образования — директору Агентства дошкольного образования Агриппине Шин внести проект постановления по отбору кандидатов и назначению заведующих дошкольных образовательных организаций.

В частных детских садах ведётся оцифровка записей о детях, но в государственных садах этот процесс ещё не начался. Поэтому в течение месяца поручено оцифровать все процессы, связанные с питанием, посещаемостью и платежами.

В течение трёх месяцев в 250 государственных детских садах поручено внедрить систему оценки образования и воспитания по международным стандартам.

В течение месяца совместно с хокимиятом Ташкента во столичных детсадах поручено внедрить «образцовую систему» питания с привлечением частного сектора.

Агентству дошкольного образования также поручено создать систему эффективного использования бюджетных средств в детских садах.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул необходимость обеспечения в течение двух недель всех дошкольных образовательных учреждений учебно-методическими материалами, соответствующими национальным ценностям.

Напомним, ранее в Узбекистане продлён льготный период по кредитам на открытие частных детских садов. До 1 октября 2024 года предприниматели могут выплачивать только проценты по этим займам.

Эксперимент по передаче питания в детсадах на аутсорсинг был проведён Министерством дошкольного образования ещё в 2018 году. Годом позже правительство утвердило положение об организации здорового питания в государственных детсадах методом аутсорсинга. Частные партнёры выбирались через конкурс, а сэкономленные средства планировалось направить на улучшение условий питания воспитанников.