Вновь назначенный посол Узбекистана в Кувейте Аюбхон Юнусов прибыл в Эль-Кувейт, сообщает 6 февраля ИА «Дунё».

До назначения работал начальником управления Консульско-правового департамента Министерства иностранных дел Узбекистана.

Ему 50 лет. Окончил Ташкентский исламский институт имени Имама аль-Бухари, университет Аль-Азхар (Египет), Университет мировой экономики и дипломатии, Ташкентский юридический институт. Специальности: международное право, исламоведение, арабская филология. Кандидат юридических наук.

С 2003 года работает на различных должностях в системе МИДа, в том числе в центральном аппарате, посольстве в Саудовской Аравии, генеральных консульствах в Джидде (Саудовская Аравия) и Эмирате Дубай (ОАЭ).

На новом посту Аюбхон Юнусов сменил Бахромжона Аълоева, работавшего послом в Кувейте с 2016 по 2022 годы.