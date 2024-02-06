Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 2 февраля подписал постановление о создании проектного офиса «Центр проектов в сфере образования» в форме государственного учреждения. Глава государства анонсировал создание офиса на совещании по вопросам улучшения школьного образования в конце января.

Целями создания новой структуры указаны повышение кадрового потенциала в сфере образования и поднятие качества образовательных услуг на уровень международных стандартов, а также ускорение реформ в этой сфере.

Директор офиса назначается на должность и освобождается от неё Администрацией президента. Он наделяется полномочиями, предоставленными первому заместителю министра дошкольного и школьного образования и первому заместителю министра высшего образования, науки и инноваций.

Проектный офис будет ежемесячно вносить а Администрацию президента «информацию о состоянии реформирования системы образования, реализуемых мерах, факторах, препятствующих реализации реформ, и путях их устранения».

Министерства дошкольного и школьного образования, а также высшего образования, науки и инноваций, организации при них и другие государственные органы должны обеспечивать «качественное осуществление разработанных проектным офисом предложений и рекомендаций в установленные сроки», говорится в документе.

Проекты нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы образования, теперь должны в обязательном порядке согласовываться с проектным офисом.

Проектному офису на 2024 год поставлены следующие задачи:

анализ системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров, внедрение дифференцированных образовательных программ, соответствующих знаниям и интересам учителей, привлечение в процесс негосударственных и международных организаций;

системное развитие вузов, готовящих педагогические кадры;

расширение возможностей продолжения высшего образования после профессионального образования, организацию подготовки кадров по прикладному бакалавриату на основе трёхгодичных образовательных программ;

внедрение современных методов психолого-педагогической диагностики развития учащихся, выявления их способностей и склонностей, а также совершенствование деятельности по профессиональной ориентации молодёжи;

подготовка предложений по передаче в аутсорсинг некоторых функций органов государственного управления в сфере образования (определение рейтинга образовательных организаций, аккредитация образовательных программ и другие) негосударственным, в том числе международным, организациям;

создание необходимых условий для повышения доли частного сектора в сфере образования, в том числе внедрение эффективных механизмов его финансовой поддержки.

На прошлой неделе президент назначил нового министра высшего образования, науки и инноваций — Конгратбай Шарипов. По словам Шавката Мирзиёева, перед министром поставлены задачи произвести коренные перемены в профессиональном и высшем образовании.

Кроме того, были назначены два новых заместителя министра дошкольного и школьного образования — Фарход Бокиев и Сардор Раджабов, которые должны создать в школах новую среду образования, воспитания и духовности, отметил накануне президент.