Новым хокимом Чиназского района Ташкентской области назначен Шерзод Абдухакимович Салихов, сообщила пресс-служба хокимията области. Решение было озвучено на внеочередной сессии кенгаша народных депутатов района 5 февраля.

Предыдущий хоким района Ботир Алимбеков в конце января был назначен и. о. первого заместителя хокима области по вопросам сельского и водного хозяйства.

Шерзод Салихов родился в 1982 году в Ташкентском районе. Окончил Ташкентский государственный педагогический университет (2004 год) и Академию государственного управления при президенте Узбекистана (2017).

Трудовую деятельность начал рабочим ширкатного хозяйства имени Алишера Навои в Ташкентском районе. Был руководителем фермерского хозяйства «Абдухаким барака», агрофирмы «Навоий миришкор» в Зангиатинском районе, заместителем хокима Ташкентского района по вопросам сельского и водного хозяйства.

До назначения хокимом Чиназского района был первым заместителем хокима Ташкентского района по финансово-экономическим вопросам и сокращению бедности — начальником отдела экономического развития и сокращения бедности.

Зойир Мирзаев.



Хоким Ташкентской области Зойир Мирзаев, выступая на сессии, обозначил задачи, которые предстоит решить новому руководителю района.

В частности, он отметил, что доля Чиназа в промышленности области составляет только 1%, что не соответствует потенциалу района, имеющего инфраструктуру, включая железную дорогу.

Район имеет развитое животноводство и рыбное хозяйство, однако в этой сфере нет учёта, отметил Зойир Мирзаев. Некоторые хозяйства «заняли огромные площади, но официально трудоустроили только одного-двух человек», имеются случаи сокрытия налогов. Здесь необходимо общественный контроль, сказал он.

На развитие семейного предпринимательства в района было выделено 45 млрд сумов, однако потенциал в этой сфере намного выше, отметил хоким области.

В то же время он отметил, что у Чиназа лучший показатель в области по строительству внутренних дорог, — в рамках инвестиционной программы на 38 млрд сумов был построен 81 км.