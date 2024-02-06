Правительство Израиля планирует пригласить на строительные работы граждан Узбекистана, Индии и Шри-Ланки. Об этом сообщает Министерство строительства и заселения Израиля.

Власти решили увеличить квоту для иностранных работников, чтобы покрыть дефицит рабочей силы, которая образовалась в отрасли в последние месяцы, пишет Reuters.

Ранее на строительных площадках в Израиле работали около 72 тысяч палестинцев. Но после эскалации палестино-израильского конфликта с 7 октября они были уволены и выдворены из Израиля по соображениям безопасности, отмечает агентство.

Сейчас на стройках осталось около 20 тысяч иностранцев, но почти половина объектов простаивает из-за нехватки рабочей силы. Кроме того, застройщикам приходится повышать зарплату работникам, чтобы привлечь их на свои объекты.

Представительница HR-компании рассказала The Times of Israel, что палестинским рабочим платили минимальную установленную законом зарплату в размере 31,5 шекелей в час ($8,64), наиболее профессиональные и опытные из них получали от 50 до 55 шекелей в час. Другим иностранцам повысили плату с 75 до 100 шекелей ($20,5−27,5) в час.

Из Узбекистана, Индии и Шри-Ланки планируется привлечь 65 тысяч трудовых мигрантов. По данным Минстроя Израиля, в Индии уже проведён отбор 5000 рабочих, а в Шри-Ланке — 3000, ещё 10 тысяч намечено привлечь через частных подрядчиков.

Прибытие первых групп иностранных работников ожидается в ближайшие недели.

В июле 2022 года Узбекистан и Израиль заключили межправительственное соглашение о трудовой миграции. В рамках договора узбекистанцам выделяются квоты — от 2000 до 8000 мест в год.