Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании 5 февраля обсудил приоритетные задачи в сфере образования, сообщила пресс-служба главы государства.

По его словам, в 2024 году на школы и школьное образование планируется выделить более 46 трлн сумов, но стоит вопрос эффективности использования этих средств.

Отмечалось, что результаты международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (PISA) в 2022 году по математике, чтению и естественным наукам «ясно показывают, что в этой области предстоит ещё много работы». Напомним, колумнист «Газеты.uz» Комил Джалилов ранее анализировал, что эти результаты означают, в чём причина низких показателей и что с этим делать (часть 1, часть 2).

В 500 школах ввели новую систему оценивания, которая позволила определить реальный уровень знаний. В настоящее время за 984 часа, отведённых на иностранный язык в 1−11 классах, даже половина учащихся не может получить уровень знания языка «В1» («средний» уровень владения языком).

Глава государства напомнил о создание проектного офиса в сфере образования. Он отметил, что в нём собраны специалисты с большим научным и практическим опытом. Офис совместно с Научно-методическим центром развития образования обновит учебные планы и программы по математике, физике, химии, биологии и иностранным языкам в школах на основе международных стандартов. Они также разработают образовательные методики, направленные на формирование у учащихся знаний, аналитического, критического и творческого мышления, решения задач и применения их на практике.

Поэтапно в оценку знаний учащихся и учителей будет внедрён международный опыт (A-level, IB, PISA, TIMSS, PIRLS), говорится в сообщении.

Учебные программы президентских школ будут внедрены ещё в 1000 школ, а также улучшена их материально-техническая база. Расширится практика привлечения в школы носителей иностранных языков.

Шавкат Мирзиёев отметил, что привлечение 500 носителей языка в школы Узбекистана дало результат. Для расширения этой практики планируется привлечь их во все школы.

По словам президента, если молодёжь ещё в школьные годы приобретёт хотя бы одну профессию, то она обязательно найдёт свой путь во взрослой жизни. Для этого будет сформирован перечень из 50 профессий для обучения в школе, по ним будут разработаны образовательные программы и практикумы до 1 июля.

В школах будут организованы мастерские и кружки с привлечением предпринимателей и специалистов, введена должность «Мастер профессионального образования». Соответствующий документ президент уже подписал, «Газета.uz» разбирала его.

«Если мы выпустим на рынок труда ребёнка с умением, то это будет только польза для ребёнка, родителей и государства», — сказал глава государства.

Свободные помещения в школах будут предоставляться предпринимателям в безвозмездное пользование для обучения учеников профессиям. Учащимся, прошедшим профессиональные курсы и сдавшим экзамен, будет выдаваться квалификационный сертификат.

«Каждому предпринимателю также нужны кадры. Если со школы начнём готовить кадры, в школах произойдут изменения. Если предприниматель внедрит систему обучения профессиям, то я готов дать большие льготы и преференции», — подчеркнул президент.

Из государственного бюджета будут выделены средства для технического оснащения мастерских в школах, закупа компьютерной техники, электронной доски, швейной машинки и других.

«Наша цель заключается в том, чтобы выпускник школы овладел хотя бы одной профессией и был готов к взрослой жизни», — сказал президент.

Президент поручил премьер-министру заключить с министрами социальной сферы, а также их заместителями и заместителями хокимов контракты сроком на год и установить для них KPI. Он подверг критике состояние дел в здравоохранении, образовании и науке.